Nach Derby-Sieg: "Ein toller Tag für den FSV 63 Luckenwalde"

Die Erleichterung beim FSV 63 Luckenwalde war nach dem Schlusspfiff im Karl-Liebknecht-Stadion förmlich greifbar. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel fand nach dem Spiel gegenüber FuPa deutliche Worte für die Leistung der Mannschaft: „Wir sind überglücklich über den Derbysieg. Wir haben auf jeden Fall alle reingeschmissen, was im Tank war, und haben eine tolle erste Halbzeit gespielt.“ In einem Duell, das von der ersten Minute an von hoher Intensität geprägt war, bewiesen die Luckenwalder die nötige Moral, um im prestigeträchtigen Duell zu bestehen.

Das Spiel entwickelte sich früh zu einem offenen Schlagabtausch. Len Neumann brachte die Gäste in der 19. Minute mit 0:1 in Führung, doch fast postwendend glich Paul-Roman Wegener (20.) für den SV Babelsberg 03 zum 1:1 aus. Davon unbeeindruckt spielte der FSV mutig weiter nach vorne. Tim Luis Maciejewski erzielte in der 36. Minute die erneute Führung zum 1:2, ehe Mike Bachmann unmittelbar vor dem Pausenpfiff (45.) auf 1:3 erhöhte. „Ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen“, kommentierte Hendrik Brösel die starke Anfangsphase, die den Grundstein für den Erfolg legte.

Zittern mit offenem Visier bis zur letzten Minute

Im zweiten Durchgang wurde es noch einmal spannend, als Linus Queißer in der 59. Minute für die Hausherren auf 2:3 verkürzte. Das Spiel stand fortan auf der Kippe. „Das Spiel kann auf jeden Fall von hier nach da kippen. Also kann im Endeffekt sicherlich auch irgendwie 4:4, vielleicht sogar 5:5 ausgehen“, gestand Hendrik Brösel. Dennoch hielten die Luckenwalder an ihrer Marschroute fest: „So wie wir es gemacht haben, in der Art und Weise, auch mit unserer Haltung zum Spiel mit dem offenen Visier, ist es auf jeden Fall dann auch ein verdienter Sieg, wenn man es dann so macht, wie wir es dann gemacht haben.“

Big Points im Kampf um den Verbleib in der Liga

Durch den Dreier festigt der FSV 63 Luckenwalde in der Tabelle den elften Platz und hat nun 39 Punkte, punktgleich mit Hertha BSC II und in Schlagdistanz zum 1. FC Magdeburg II sowie dem BFC Preussen. „Wir wissen natürlich, dass das jetzt absolute Big Points waren um den Kampf zum Klassenerhalt. Und wir sind einfach sehr, sehr glücklich“, betonte Brösel die tabellarische Bedeutung des Sieges. Damit vergrößert der FSV das Polster nach hinten.

Ein Festtag für den Verein und Blick auf Zwickau

Während der 1. FC Lokomotive Leipzig die Tabelle vor dem FC Carl Zeiss Jena und dem Hallescher FC anführt, kann man in Luckenwalde kurz durchschnaufen. „Ein toller Tag für den FSV 63 Luckenwalde und alle Menschen, die es mit ihm halten“, resümierte der Sport-Geschäftsführer stolz. Lange Zeit zum Ausruhen bleibt jedoch nicht, denn die nächste schwere Aufgabe gegen den Tabellenvierten FSV Zwickau wartet am Sonntag, 26.04.2026, um 14 Uhr: „Wir werden jetzt nächste Woche oder jetzt die Tage kurz mal durchatmen. Dann kommt Zwickau und stellen uns dann der nächsten Aufgabe.“