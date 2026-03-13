Nach Derby-Pleite und Absage: SV Bruckmühl pocht auf Wiedergutmachung

Der SV Bruckmühl gastiert am 21. Spieltag der Bezirksliga Ost beim TSV Ampfing. Anpfiff im Isenstadion des nutz Sportparks ist am Samstag um 15:00 Uhr.
Bruckmühl – Der SV Bruckmühl drängte nach der ganz bitteren Last-Second-Auftaktniederlage im Kellerduell beim Lokalrivalen SB DJK Rosenheim auf eine schnelle Reaktion. Diesem Vorhaben machte allerdings der Platz im Mangfallstadion in der vergangenen Woche einen Strich durch die Rechnung. Das Geläuf in Bruckmühl war aufgrund der zuvor herrschenden widrigen äußerlichen Bedingungen nicht bespielbar.
Somit fielen am vergangenen Wochenende sowohl das nächste Lokalduell gegen den TuS Holzkirchen am Freitag als auch der Rückrunden-Auftakt der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse gegen den SV Nussdorf/Inn einen Tag später aus. Das Kreisklassen-Spiel soll nun am nächsten Mittwoch (18. März) um 19:30 Uhr stattfinden. Das Bezirksliga-Nachholspiel wurde für den 01. April um 19 Uhr angesetzt.
Mit genau zweiwöchiger, unfreiwilliger Spielpause schlägt der SV Bruckmühl nun das nächste Kapitel im Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt auf. Dabei steht für das Team von Cheftrainer Mike Probst mit der Reise zum TSV Ampfing eine der weitesten Auswärtsfahrten der Liga an.
Die Schweppermänner waren zur Winterpause ebenfalls akut abstiegsgefährdet, konnten sich mit zwei Siegen in den ersten beiden Partien nach dem Restart aber vorerst einmal aus dem Tabellenkeller befreien. Sowohl das Duell mit dem FC Töging (2:1) als auch das mit dem SV Miesbach (3:2) konnte der vor der Saison eigentlich als Aufstiegskandidat eingeschätzte TSV knapp für sich entscheiden. Mit den ersten drei Zählern im neuen Jahr will der SVB die Ampfinger nicht nur wieder etwas zurück in den Abstiegskampf holen, sondern hauptsächlich selbst die Relegationszone verlassen und gleichzeitig den Vorsprung auf den letzten Platz ausbauen.
Ampfing legte einen Topstart in das Spieljahr 2026 hin, dabei musste der Turn- und Sportverein aus dem Isental in der Pause einen für den Winter unüblichen Umbruch hinnehmen. Gleich sechs Spieler verließen die Mannschaft, darunter Kapitän Birol Karatepe, Abwehr-Routinier Christian Wallisch und Toptorschütze Bastian Grahovac. Im Gegenzug kamen unter anderem Irfan Selimovic und Karlo Jokic, letzte Saison noch Stürmer in der Landesliga.
Auch an der Seitenlinie hat sich bei dem Team aus der bayerischen Industrieregion etwas getan. Slaven Jokic, langjähriger Landesliga-Trainer beim TSV Kastl und SB Chiemgau Traunstein, leitet seit dem Wiederauftakt die Geschicke.
Im Hinspiel trennten sich die beiden ehemaligen Landesligisten torlos. Dabei hatten beide Teams durchaus hochkarätige Tormöglichkeiten.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
An der Personallage des SV Bruckmühl hat sich nichts verändert. Es fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Markus Stiglmeir, Anian Folger, Eryk Dziduch und Niko Hable. Leon Schalli und Manuel Wenzel befinden sich nach ihren schweren Knieverletzungen weiterhin im Aufbautraining. Manuel Aigner ist derzeit beruflich verhindert.
Die „Zwoate“ der Bruckmühler ist bereits einen Tag zuvor gefordert. In der Kreisklasse Inn/Salzach 1 steht am Freitagabend ab 19 Uhr beim verspäteten Jahresauftakt direkt das Sechs-Punkte-Kellerduell beim WSV Samerberg an. Das Team von Erich Dreher und Charly Kunze kann mit einem Sieg die Relegationszone verlassen und den Abstand auf den direkten Konkurrenten sowie den Tabellenletzten TSV Brannenburg weiter vergrößern. In der Hinrunde musste sich der SVB zu Hause mit der letzten Aktion der Partie sehr unglücklich geschlagen geben. (Alexander Nikel)