Nach Derby-Pleite und Absage: SV Bruckmühl pocht auf Wiedergutmachung Auswärtsreise nach Ampfing von Alexander Nikel · Heute, 10:01 Uhr · 0 Leser

Der SV Bruckmühl will in Ampfing im Abstiegskampf punkten. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Bruckmühl gastiert am 21. Spieltag der Bezirksliga Ost beim TSV Ampfing. Anpfiff im Isenstadion des nutz Sportparks ist am Samstag um 15:00 Uhr.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl drängte nach der ganz bitteren Last-Second-Auftaktniederlage im Kellerduell beim Lokalrivalen SB DJK Rosenheim auf eine schnelle Reaktion. Diesem Vorhaben machte allerdings der Platz im Mangfallstadion in der vergangenen Woche einen Strich durch die Rechnung. Das Geläuf in Bruckmühl war aufgrund der zuvor herrschenden widrigen äußerlichen Bedingungen nicht bespielbar. Somit fielen am vergangenen Wochenende sowohl das nächste Lokalduell gegen den TuS Holzkirchen am Freitag als auch der Rückrunden-Auftakt der zweiten Mannschaft in der Kreisklasse gegen den SV Nussdorf/Inn einen Tag später aus. Das Kreisklassen-Spiel soll nun am nächsten Mittwoch (18. März) um 19:30 Uhr stattfinden. Das Bezirksliga-Nachholspiel wurde für den 01. April um 19 Uhr angesetzt.

TSV Ampfing startete mit zwei Siegen in das Frühjahr Mit genau zweiwöchiger, unfreiwilliger Spielpause schlägt der SV Bruckmühl nun das nächste Kapitel im Kampf um den Bezirksliga-Klassenerhalt auf. Dabei steht für das Team von Cheftrainer Mike Probst mit der Reise zum TSV Ampfing eine der weitesten Auswärtsfahrten der Liga an. Die Schweppermänner waren zur Winterpause ebenfalls akut abstiegsgefährdet, konnten sich mit zwei Siegen in den ersten beiden Partien nach dem Restart aber vorerst einmal aus dem Tabellenkeller befreien. Sowohl das Duell mit dem FC Töging (2:1) als auch das mit dem SV Miesbach (3:2) konnte der vor der Saison eigentlich als Aufstiegskandidat eingeschätzte TSV knapp für sich entscheiden. Mit den ersten drei Zählern im neuen Jahr will der SVB die Ampfinger nicht nur wieder etwas zurück in den Abstiegskampf holen, sondern hauptsächlich selbst die Relegationszone verlassen und gleichzeitig den Vorsprung auf den letzten Platz ausbauen.