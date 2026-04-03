Nach Derby-Pleite gegen FC Verden 04: Lange Gesichter beim HSC

– Foto: Lennart Blömer

Der Heeslinger SC hat den Sprung an die Tabellenspitze der Oberliga verpasst. Vor rund 550 Zuschauern zeigte die Elf von Malte Bösch eine enttäuschende Leistung und unterlag dem FC Verden 04 am Ende mit 1:2.

Träumte der ein oder andere am Nachmittag vor dem Spiel noch von der Regionalliga, so machten die elf Heeslinger Akteure, die am Abend das Derby gegen FC Verden 04 eröffneten, eine bittere Erfahrung. Die vermeintlichen Lorbeeren für den nächsten Sieg wurden vom Team aus dem Nachbarkreis keinesfalls kampflos überreicht.

Im Gegenteil. Während die Verdener von Beginn an brannten und kämpften, als wäre das Spiel gegen die Bösch-Elf ein Endspiel, vergaßen die Gastgeber wie schon im Spiel gegen Holthausen/Biene die Grundtugenden eines Fußballspiels. „Fußball ist eine der leichtesten Sportarten der Welt, wenn man sich an die Grundidee hält, aber das war bei uns leider nicht der Fall“, so ein sichtlich enttäuschter Malte Bösch nach dem Spiel.

Zwar hatte sein Team in den ersten 30 Minuten der Partie einige der Tugenden an den Tag gelegt, doch das eigentliche Ziel, nämlich Tore zu schießen, hatte die HSC-Offensive komplett aus den Augen verloren. „Selbst wenn die Umschaltmomente da waren, spielten wir wieder hinten rum. Zu allem Überfluss wollten wir dann auch noch auf dem holprigen Platz Kurzpässe spielen. Das konnte nicht funktionieren“, so Bösch.

Weil die Gastgeber letztlich an ihrer eigenen Spielidee scheiterten, hatten die Gäste es relativ leicht. Sie nahmen die Zweikämpfe an, lauerten auf Konter und auf Fehler der Platzherren, die gegen Ende der ersten Halbzeit folgen sollten.

Verden trifft kurz vor Halbzeitpause zum 1:0



Hatten die Heeslinger in der 38. Minute noch Glück, als ein Verdener Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde, so kam kurz vor der Pause jeder Rettungsversuch zu spät. Bei einer Flanke verschätzte sich der heraus eilende Jeroen Gies und ließ das Spielgerät passieren. Hauke Wortmann schaltete am schnellsten und staubte praktisch mit dem Pausenpfiff zum 1:0 ab.

Die Gastgeber agierten in der zweiten Halbzeit zwar wesentlich druckvoller, aber alles in allem viel zu kompliziert. Zudem wurde die HSC-Abwehr ein ums andere Mal durch Konter überrascht. Bei besserer Chancenverwertung hätten die Gäste schnell für die vorzeitige Entscheidung sorgen können, doch selbst beste Möglichkeiten blieben ungenutzt. 15 Minuten vor dem Ende der Partie machte Lukas Muszon mit einem sicher verwandelten Handelfmeter zum 2:0 den Sieg klar.

„Mit dieser Einstellung braucht niemand über Regionalliga sprechen“



In der Schlussphase verkürzte Terry Becker zwar noch auf 1:2, doch das war es dann auch an diesem gebrauchten Abend für den HSC. „Wir haben Verden heute regelrecht eingeladen, drei Punkte mitzunehmen. Ich habe den Willen, die letzte Galligkeit und Cleverness bei uns total vermisst. Mit dieser Einstellung braucht niemand über die Regionalliga sprechen. Wir können uns nur freuen, dass wir uns die bisherigen Punkte hart erarbeitet haben. Mit der Einstellung, die wir heute an den Tag gelegt haben, stünden wir ganz bestimmt nicht so gut da“, so ein sichtlich verärgerter HSC-Bösch nach dem Spiel.