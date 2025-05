Nach Derby-Pleite beim ETB: SpVg-Coach Tönnies zieht Bilanz

Nach zehn Spieltagen in Folge an der Tabellenspitze der Oberliga Niederrhein und einem zwischenzeitlichen Vorsprung von fünf Punkten steht die SpVg Schonnebeck seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr auf der Pole-Position. Durch die deftige 1:4-Klatsche bei Lokalkontrahent ETB Schwarz-Weiß Essen, der durch den Erfolg mit den Schwalben gleichgezogen ist, sind die Grün-Weißen auf den zweiten Tabellenrang abgerutscht. Weil Vorjahres-Absteiger SSVg Velbert seine Hausaufgaben erledigt und folglich an die Spitze stürmt, hat die SpVg den lang ersehnten Regionalliga-Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. Chefcoach Dirk Tönnies äußert sich im Gespräch mit FuPa über die bittere Derby-Pleite und die neue Ausgangslage vor dem Saisonfinale.

Mit nun 69 Zählern auf der Habenseite steht die SpVg Schonnebeck zwei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter SSVg Velbert und muss am kommenden Wochenende auf einen Ausrutscher des Konkurrenten hoffen, um noch Chancen auf die Meisterschaft zu haben. Seit dem 22. Spieltag hatte die Elf von Dirk Tönnies das Tableau der Oberliga angeführt, der Traum vom Aufstieg und dem gleichbedeutenden größten Erfolg der Vereinsgeschichte schien denkbar nah. Dieser ist durch die Niederlage beim ETB allerdings in weite Ferne gerückt, schließlich ist die SpVg nun am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen.

Zwar spielt die SpVg aus Schonnebeck fraglos eine überragende Saison und spielt völlig zurecht auch am letzten Spieltag noch um den Titel mit. Nach einer bärenstarken Hinrunde mit einzig einer Niederlage aus 17 Partien holten die Grün-Weißen folgerichtig die Herbst-Meisterschaft, in der Rückrunde folgte dann allerdings ein kleiner aber entscheidender Einbruch. Zwischenzeitlich blieben die Schwalben in drei Aufeinandertreffen in Serie erfolglos, durch die 1:4-Schlappe gehen den ETB am Sonntag verlor die SpVg auch das vierte Topspiel der zweiten Saisonhälfte. Schonnebeck-Übungsleiter Dirk Tönnies blickt reflektiert auf die Begegnung beim Lokalrivalen zurück:

„Die Anspannung vor dem Spiel war schon beim Warmmachen sehr groß, ein Derby vor knapp zweieinhalb Tausend Zuschauern ist halt auch etwas ganz Besonderes. Beim frühen Gegentor waren wir noch nicht richtig wach, haben aber danach gut ins Spiel zurückgefunden. Wir haben das Spiel in Durchgang eins dominiert und den verdienten Ausgleich erzielt“, ordnet der 51-Jährige die erste Hälfte ein. Nach dem Seitenwechsel kamen die Schwalben dann gut aus der Kabine, ehe die Partie nach einer guten Stunde Spielzeit zu Gunsten der Hausherren kippte: „Wir hatten nach der Pause eine gute Viertelstunde, mit dem 1:2 sind dann die Köpfe runter gegangen. Wir haben dann umgestellt und offener gespielt, was der ETB eiskalt ausgenutzt hat. Die letzte halbe Stunde geht dann komplett an den ETB“, gesteht Tönnies und schlussfolgert: „Das Ergebnis ist zwar zwei Tore zu hoch, der Sieg für den ETB geht aber in Ordnung.“