Nach Derby-Niederlage: Gelingt Bayern II gegen Bayreuth die Revanche?

Für die Amateure des FC Bayern steht nach der Derby-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching das nächste Ligaspiel an. Gegner ist die SpVgg Bayreuth.

5. Spieltag in der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II – SpVgg Bayreuth

Tabelle: Bayern II steht mit neun Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Die Gäste aus Bayreuth haben sieben Punkte auf dem Konto und stehen auf Position acht.

Anpfiff: Samstag, den 23. August um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße

München – Für die Amateure des FC Bayern steht das nächste Heimspiel auf dem Programm. Die Roten stehen nach vier Spielen mit drei Siegen aus vier Partien solide da, mussten zuletzt allerdings eine knappe 0:2-Niederlage im Derby gegen die SpVgg Unterhaching einstecken. Gegen die SpVgg Bayreuth soll es für die Mannschaft von Trainer Holger Seitz erfolgreicher laufen. Für den Übungsleiter gab es nach der letzten Partie „einiges zu analysieren.“

Die „Altstädter“ sind in der laufenden Spielzeit allerdings auch erst ein Mal geschlagen worden. Im letzten Spiel gab es einen 2:0-Heimsieg gegen Hankofen-Hailing. Dies war der zweite Zu-Null-Erfolg in Serie für die Elf von Trainer Lukas Kling. Mit sieben Punkten aus vier Spielen belegt Bayreuth den achten Tabellenplatz.

Bayreuth wartet seit drei Jahren auf einen Sieg gegen die Bayern

In der bisherigen Regionalliga-Historie gab es 16 Duelle zwischen Bayern II und Bayreuth. Dabei siegten die Bayern zehnmal, Bayreuth dreimal. Ebenfalls frei Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden. Der letzte Bayreuther Sieg datiert zurück auf den 18. April 2022 zurück. Seither ging meistens Bayern II als Sieger hervor.

Für die Gastgeber ist die Begegnung eine Gelegenheit zur Revanche nach der Derby-Niederlage gegen Haching. Die Gäste Bayreuth hingegen treten mit Rückenwind in München an. Nach zwei starken defensiven Auftritten treffen die „Altstädter“ nun auf die beste Offensive der Liga. Die Begegnung verspricht ein intensives Duell. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion! (ng)