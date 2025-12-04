 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielvorbericht
– Foto: Birte Meyer

Nach Derby-Klatsche: HSC II will gegen Oyten anderes Gesicht zeigen

„Von der Erwartung her werden wir sicherlich kleinere Brötchen backen"

Heeslingen II empfängt am Freitag im heimischen Waldstadion den TV Oyten, der mit einem Punktgewinn mindestens für einen Tag die Bezirksliga-Tabellenführung übernehmen kann. Der HSC wird versuchen, sich für die 0:4-Hinspielklatsche zu revanchieren.

Der HSC II hat die Niederlage gegen Anderlingen, hier beim Derby im August, vom letzten Wochenende verarbeitet und will gegen Oyten zu alten Stärken zurückkehren. Foto: Demmer
Entscheidend wird für die Heeslinger Reserve sein, wie gut sie die herbe 1:6-Derbyniederlage gegen den SV Anderlingen am vergangenen Wochenende verarbeitet hat. Trainer Robin Cordes zeigt sich diesbezüglich jedoch zuversichtlich: „Wir haben die Niederlage im Training aufgearbeitet und für uns abgehakt.“

Der Fokus liegt nun klar auf der anstehenden Aufgabe. „Wir wollen gegen Oyten zeigen, dass wir gegen gute Mannschaften mithalten, sie sogar bezwingen können. Außerdem wollen wir im letzten Heimspiel des Jahres noch einmal alle Kräfte bündeln und ein anderes Gesicht als in der vergangenen Woche zeigen“, betont Cordes.

Dass die Ausgangslage gegen den Tabellenzweiten schwierig ist, ist dem HSC-Coach bewusst. „Oyten spielt eine Superserie und hat sich von Anfang an oben festgesetzt. Das ist eine eingespielte, abgezockte Truppe“, sagt Cordes, der von seiner Mannschaft eine Rückbesinnung auf die eigenen Stärken fordert.

Trotz der klaren Favoritenrolle der Gäste will sich der HSC II im eigenen Stadion nicht verstecken. „Von der Erwartung her werden wir sicherlich kleinere Brötchen backen. Aber mit ein bisschen Spielglück sollte etwas für uns drin sein“, so Cordes.

