Nach Derby-Klatsche: HSC II will gegen Oyten anderes Gesicht zeigen

Heeslingen II empfängt am Freitag im heimischen Waldstadion den TV Oyten, der mit einem Punktgewinn mindestens für einen Tag die Bezirksliga-Tabellenführung übernehmen kann. Der HSC wird versuchen, sich für die 0:4-Hinspielklatsche zu revanchieren.

Der HSC II hat die Niederlage gegen Anderlingen, hier beim Derby im August, vom letzten Wochenende verarbeitet und will gegen Oyten zu alten Stärken zurückkehren. Foto: DemmerEntscheidend wird für die Heeslinger Reserve sein, wie gut sie die herbe 1:6-Derbyniederlage gegen den SV Anderlingen am vergangenen Wochenende verarbeitet hat. Trainer Robin Cordes zeigt sich diesbezüglich jedoch zuversichtlich: „Wir haben die Niederlage im Training aufgearbeitet und für uns abgehakt.“

Der Fokus liegt nun klar auf der anstehenden Aufgabe. „Wir wollen gegen Oyten zeigen, dass wir gegen gute Mannschaften mithalten, sie sogar bezwingen können. Außerdem wollen wir im letzten Heimspiel des Jahres noch einmal alle Kräfte bündeln und ein anderes Gesicht als in der vergangenen Woche zeigen“, betont Cordes.