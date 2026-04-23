 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Nach Derby: Dingden gegen Büderich, Biemenhorst in Schonnebeck

Oberliga Niederrhein: Blau-Weiß Dingden kann gegen den FC Büderich vermutlich schon den Klassenerhalt klarmachen. Der SV Biemenhorst reist parallel am Freitagabend als Außenseiter zur SpVg Schonnebeck.

von André Nückel · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Fokus auf die Oberliga.
Fokus auf die Oberliga. – Foto: Marcel Eichholz

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Im Fokus steht das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen, in dem der Tabellenführer seine knappe Spitzenposition verteidigen will. Nur einen Punkt dahinter lauert der VfB 03 Hilden, der im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen nachlegen möchte. Auch der SC St. Tönis kann im Duell mit dem VfL Jüchen-Garzweiler weiter Druck auf die Top drei ausüben.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Im Verfolgerfeld empfängt die SpVg Schonnebeck Schlusslicht SV Biemenhorst, während der TSV Meerbusch gegen die Sportfreunde Baumberg gefordert ist. Im Tabellenkeller stehen mehrere direkte Duelle an: Der 1. FC Kleve trifft auf den SV Sonsbeck, die DJK Adler Union Frintrop spielt gegen die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim empfängt den VfB Homberg. Bereits am Freitag eröffnet SV Blau-Weiß Dingden gegen den FC Büderich den Spieltag und will sich weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - FC Büderich

Morgen, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
19:30

________________

Liveticker: SpVg Schonnebeck - SV Biemenhorst

Morgen, 20:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
20:00

________________

Liveticker: 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00live

________________

Liveticker: TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

________________

Liveticker: SC St. Tönis - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:30live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Holzheimer SG

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Monheim. - VfB Homberg

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - KFC Uerdingen

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
+Video

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein