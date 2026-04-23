Nach Derby: Dingden gegen Büderich, Biemenhorst in Schonnebeck

Der 29. Spieltag der Oberliga Niederrhein verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Im Fokus steht das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen, in dem der Tabellenführer seine knappe Spitzenposition verteidigen will. Nur einen Punkt dahinter lauert der VfB 03 Hilden, der im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen nachlegen möchte. Auch der SC St. Tönis kann im Duell mit dem VfL Jüchen-Garzweiler weiter Druck auf die Top drei ausüben.
Im Verfolgerfeld empfängt die SpVg Schonnebeck Schlusslicht SV Biemenhorst, während der TSV Meerbusch gegen die Sportfreunde Baumberg gefordert ist. Im Tabellenkeller stehen mehrere direkte Duelle an: Der 1. FC Kleve trifft auf den SV Sonsbeck, die DJK Adler Union Frintrop spielt gegen die Holzheimer SG und der 1. FC Monheim empfängt den VfB Homberg. Bereits am Freitag eröffnet SV Blau-Weiß Dingden gegen den FC Büderich den Spieltag und will sich weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen.
30. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - 1. FC Monheim
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Ratingen 04/19
Sa., 02.05.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Blau-Weiß Dingden
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SC St. Tönis 1911/20
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TSV Meerbusch
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck
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