Nach der Winterpause: SSV Ulm startet ins Rückrunden-Training! Mit guter Laune ins Fußballjahr 2023

Nachdem der SSV Ulm aus der Regionalliga Südwest bereits in der vergangenen Woche eine Leistung-Diagnostik mit den Spielern durchführte, starteten die „Spatzen“ am Montag erfolgreich in die Rückrunden-Vorbereitung. Erst ging es für die Jungs von Trainer Thomas Wörle in das HaLo-Sportzentrum, wo die Spieler eine erste Kraft-Einheit absolvierten. Danach wurde auch mit dem Ball trainiert, allerdings aufgrund von starkem Schneefall mit Verzögerung.