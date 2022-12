Nach der Vorrunde war Schluss – Denklingen und Peiting überstehen im Zugspitzfinale die Gruppe nicht Endrunde Kreis Zugspitze

Penzberg/Landkreis – Sowohl Bezirksligist VfL Denklingen, als auch Kreisliga-Vertreter TSV Peiting mussten in der Penzberger Sporthalle am Wellenbad bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen. Kurios mutet der Quervergleich beider Teams an. Während die Denklinger mit nur drei Toren und einem einzigen Sieg in vier Begegnungen in der Endabrechnung den dritten Platz einnahmen, mussten sich die Peitinger trotz zweier Siege und fünf Treffer in ihrer Staffel mit dem vierten und damit vorletzten Rang begnügen.

„Mehr war nicht drin“, resümierte VfL-Coach Markus Ansorge, der seine aus acht Mann bestehende Abordnung nicht aktiv betreute, das Turnier aber von der Tribüne aus verfolgte. Ein Weiterkommen hätte die Denklinger freilich auch in die Bredouille gebracht. Denn für das Wochenende der oberbayerischen Meisterschaften in Manching nahe Ingolstadthat die Mannschaft längst einen Skiausflug gebucht. „Vielleicht hat deswegen die letzte Motivation gefehlt“, mutmaßte Ansorge. Ihm war ohnehin nur wichtig, dass sich kein weiterer seiner Akteure verletzt, was letztlich auch der Fall war.

Gleichwohl sah der Coach verpasste Möglichkeiten, zumindest die Vorschlussrunde zu erreichen. „Das Halbfinale wäre drin gewesen“, betonte er. Dazu hätte der VfL seine dritte Partie gegen den bereits zu diesem Zeitpunkt abgeschlagenen Kreisklassisten MTV Dießen für sich entscheiden müssen. Doch nach einem torlosen Auftakt gegen den SC Oberweikertshofen, sowie Moritz Hemkendreis´ Siegtor zum 1:0 gegen den SC Maisach gab es gegen das Team vom Ammersee neuerlich eine torlose Partie. Kurz vor Schluss initiierten die Denklinger einen aussichtsreichen Konter über Simon Ried und Lukas Greif .„Da musst du das 1:0 machen“, stellte Ansorge klar.