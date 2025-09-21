Nach der Trinkpause ging‘s aufwärts: TuS siegt bei Türkspor

Geretsried erkämpft sich 2:1-Sieg in Augsburg und beendet seine Negativserie

Der TuS Geretsried hat seine kurze Negativserie mit einem glücklichen, aber letztlich nicht unverdienten 2:1-Erfolg bei Türkspor Augsburg beendet. Und das, obwohl der Aufsteiger eine halbe Stunde lang nur noch zehn Spieler auf dem Feld hatte, nachdem Taso Karpouzidis in der 58. Minute seine zweite gelbe Karte kassiert hatte. „Dann geht es nicht mehr um spielerische Akzente, dann geht es um Willen – und das haben sie unglaublich gut gemacht“, freute sich TuS-Trainer Daniel Dittmann.

Begonnen hatte die Partie aus Sicht der Gäste denkbar schlecht. Erst sieben Minuten waren gespielt, als Tobias Ullmann nach einem weiten Diagonalball im Fünfmeterraum alleingelassen zum 1:0 für die Hausherren einschieben konnte. Wenig später verhinderte TuS-Torhüter Cedomir Radic bei einem Konter nach abgewehrtem Eckball für Geretsried einen höheren Rückstand. Die Stadionuhr zeigte die 23. Minute an, als Augsburgs Ibrahim Caspar Innenverteidiger Christian Wiedenhofer im Laufduell stehen ließ – sein Schuss aus rund 20 Metern flog von der Unterkante der Latte ins Feld zurück. Das war riesiges Glück für den TuS, der in der Anfangsphase selbst kaum nennenswerte Offensivaktionen verbuchte.

Das änderte sich erst, nachdem Schiedsrichter Jonas Kohn den Akteuren eine kurze Verschnaufpause gönnte. „Die Trinkpause hat uns gutgetan“, räumte Dittmann ein, der die Zeit nutzte, um kleine Korrekturen im taktischen Verhalten vorzunehmen. „Danach war es ein tadelloser Auftritt“, zeigte sich der TuS-Coach mit dem weiteren Spielverlauf zufrieden. Fünf Minuten später konnte er das erste Mal jubeln: Isni Redjepi trat einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum, Sebastian Schrills wuchtete den Ball im Zentrum mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Drei Minuten vor der Pause zogen die Gäste auch nach Aluminiumtreffern gleich, als TuS-Kapitän Schrills aus vollem Lauf abzog, aber nur die Latte traf.

Im zweiten Durchgang tat sich zunächst auf beiden Seiten wenig. Dann sorgte der Unparteiische für Entsetzen bei den Geretsriedern, weil er nicht mit sich reden ließ, als Taso Karpouzidis einen Augsburger mit Körperkontakt bremste. Die zweite gelbe Karte binnen 20 Minuten zog einen Ausschluss für den Rest des Spiels nach sich. Dittmann reagierte, brachte Linus Falck für Lars Maison und schickte Thomas Puscher (für Kaan Aygün) erstmals nach seiner Verletzung aus der Aufstiegsrelegation ins Spiel. Der sorgte gleich spürbar für Ordnung und Stabilität im Mittelfeld der Gäste, die trotz Unterzahl das Geschehen weiter bestimmten – und in der 73. Minute die Partie drehten: Nach Vorarbeit von Schrills traf Veron Fejzullahi mit platziertem Flachschuss ins lange Eck zum 2:1.

„Wir haben in Unterzahl gut verteidigt und auf einen günstigen Moment gewartet. Dann hat sich Veron mit dem Tor für eine tolle Trainingswoche belohnt und wir haben hinten nichts mehr zugelassen“, fasste Coach Dittmann die letzte halbe Stunde der Begegnung zusammen. Ein Kopfball von Türkspor-Kapitän Dominik Krachtus genau in die Arme von TuS-Keeper Radic war die letzte Aktion des Spiels, dann war der dritte Auswärtssieg für den Bayernliga-Aufsteiger perfekt.