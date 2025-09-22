Starker Auftritt: Youngster Veron Fejzullahi (re.) erzielte für den TuS Geretsried den 2:1-Siegtreffer in Augsburg. – Foto: Rudi Stallein

Nach der Trinkpause ging's aufwärts: Geretsried beendet Negativserie Fußball Bayernliga

TuS Geretsried erkämpft sich einen 2:1-Sieg in Augsburg – und das in Unterzahl.

Geretsried – Der TuS Geretsried hat seine kurze Negativserie mit einem glücklichen, aber letztlich nicht unverdienten 2:1-Erfolg bei Türkspor Augsburg beendet. Und das, obwohl der Aufsteiger eine halbe Stunde lang nur noch zehn Spieler auf dem Feld hatte, nachdem Taso Karpouzidis in der 58. Minute seine zweite gelbe Karte kassiert hatte. „Dann geht es nicht mehr um spielerische Akzente, dann geht es um Willen – und das haben sie unglaublich gut gemacht“, freute sich TuS-Trainer Daniel Dittmann. Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg TuS Geretsried Geretsried 1 2 Abpfiff

Begonnen hatte die Partie aus Sicht der Gäste denkbar schlecht. Erst sieben Minuten waren gespielt, als Tobias Ullmann nach einem weiten Diagonalball im Fünfmeterraum alleingelassen zum 1:0 für die Hausherren einschieben konnte. Wenig später verhinderte TuS-Torhüter Cedomir Radic bei einem Konter nach abgewehrtem Eckball für Geretsried einen höheren Rückstand. Die Stadionuhr zeigte die 23. Minute an, als Augsburgs Ibrahim Caspar Innenverteidiger Christian Wiedenhofer im Laufduell stehen ließ – sein Schuss aus rund 20 Metern flog von der Unterkante der Latte ins Feld zurück. Das war riesiges Glück für den TuS, der in der Anfangsphase selbst kaum nennenswerte Offensivaktionen verbuchte. Das änderte sich erst, nachdem Schiedsrichter Jonas Kohn den Akteuren eine kurze Verschnaufpause gönnte. „Die Trinkpause hat uns gutgetan“, räumte Dittmann ein, der die Zeit nutzte, um kleine Korrekturen im taktischen Verhalten vorzunehmen. „Danach war es ein tadelloser Auftritt“, zeigte sich der TuS-Coach mit dem weiteren Spielverlauf zufrieden. Fünf Minuten später konnte er das erste Mal jubeln: Isni Redjepi trat einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum, Sebastian Schrills wuchtete den Ball im Zentrum mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Drei Minuten vor der Pause zogen die Gäste auch nach Aluminiumtreffern gleich, als TuS-Kapitän Schrills aus vollem Lauf abzog, aber nur die Latte traf.