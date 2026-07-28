Nach der Transfer-Offensive: So sieht der 1860-Kader aus

Arian Ortivero Calderon erzielte für den TSV 1860 München gegen Landesligist Forstinning einen lupenreinen Hattrick. – Foto: Imago/Ulrich Wagner

Am kommenden Wochenende startet der TSV 1860 in die neue Saison. Die jüngsten Transfers haben dem Kader zusätzliche Erfahrung und Qualität verliehen.

Im aktuellen Aufgebot finden die Löwenfans viele neue Gesichter – aber auch einige Rückkehrer und bekannte Namen. Der aktuelle Kader im Überblick:

Die Vorfreude steigt: Am kommenden Samstag, dem 1. August, startet der TSV 1860 München in die neue Regionalliga-Saison. Zum Auftakt wartet beim 1. FC Schweinfurt 05 gleich ein erster Härtetest. Die Schnüdel mussten zum Saisonstart eine 1:5-Niederlage in Aubstadt hinnehmen. Der junge Löwen-Kader von Trainer Alper Kayabunar wurde zuletzt mit einigen erfahrenen Akteuren verstärkt.

Nach 3536 Tagen kehrte Eicher in der Bayernliga gegen Schwabmünchen in einem Pflichtspiel für die Löwen zurück auf den Platz. Der 35-jährige Langengeislinger, der bereits zwischen 2013 und 2015 das Tor des TSV 1860 hütete, war zuletzt als Torwarttrainer der U21 aktiv. Nun soll der Routinier mit seiner Erfahrung die neue Nummer eins im Tor der Löwen werden und der jungen Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.

Paul Bachmann

Der 20-jährige Torwart des TSV 1860 gehörte bereits in der vergangenen Saison zum Profikader der Löwen, wartete aber vergeblich auf sein Debüt in der 3. Liga. In der vergangenen Spielzeit kam Bachmann auf 16 Spiele in der Bayernliga Süd und auf zwei Spiele im bayerischen Pokal. Seine Jugend verbrachte Bachmann beim SC Fürstenfeldbruck und dem FC Ismaning, ehe es ihn nach München-Giesing zog.

Stefan Musa

Für die Meistermannschaft in der Bayernliga absolvierte der 24-Jährige 18 Spiele. In der Jugend spielte Musa im Ausland, ehe er über die U19 des VfR Garching, den SV 1910 Neuhof, Türkgücü München und den TSV Landsberg zu 1860 München kam. Für Türkgücü München durfte der Torwart bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga sammeln.

Abwehr:

Felix Weber

Der Aufstiegskapitän aus der Regionalliga-Saison 2017/18 ist zurück bei den Löwen. Der 31-Jährige kommt aus Vilzing nach München-Giesing. Weber kommt auf 188 Einsätze in der Regionalliga Bayern und 84 Spiele in der 3. Liga – wertvolle Erfahrung für Sechzig.

Deniz Haimerl

1860 hat den Transfer noch nicht verkündet, der Spieler ist aber bereits beim BFV registriert. Der Innenverteidiger spielte zuletzt für den TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest und wurde bei der SpVgg Unterhaching und dem FC Bayern ausgebildet. 1860-Trainer Kayabunar kennt er bereits von seiner Station bei Türkgücü München.

Lasse Fassmann

Der gebürtige Heidelberger kam aus der Jugend von Astoria Walldorf nach München-Giesing. In der 3. Liga kommt er auf acht Einsätze und könnte nun eine der wichtigen Säulen in der neuen Mannschaft der Löwen werden.

Ludwig Estermann

Estermann wechselte im Sommer 2017 aus Unterhaching zu den Löwen und spielt seither für den Münchner Traditionsverein. In seiner Karriere spielte der 18-Jährige erst eine Partie im Herrenbereich. In der U19-Bundesliga kommt er auf 21 Einsätze.

Finn Fodor

Auch Fodor spielt bereits seit 2018 für 1860 München und machte erst eine Partie in der Bayernliga. Der Linksfuß ist variabel einsetzbar, vorwiegend spielt er aber in der Innenverteidigung. Bisher kam er hauptsächlich in der Junioren-Bundesliga für die Löwen zum Einsatz.

Erste Standortbestimmung steht bevor: 1860 trifft auf Schweinfurt 05

Benedikt Hoppe

Der nächste Spieler im Kader der Löwen, der bereits Erfahrung aus der Regionalliga mitbringt. Hoppe spielte in der Jugend für Unterhaching und den TuS Geretsried. Über die Stationen Schwabmünchen, Heimstetten und Türkgücü München wechselte der 25-Jährige zu 1860. Hoppe kommt auf 30 Spiele in der Regionalliga Bayern, außerdem sammelte er 80 Einsätze in der Bayernliga Süd.

Edon Krasniqi

Der 18-jährige Deutsch-Kosovare fühlt sich am wohlsten als rechter Außenverteidiger. 2016 wechselte er vom TuS Bad Aibling im Landkreis Rosenheim zu den Münchner Löwen. In der U19-Bundesliga galt er als Stammspieler.

Jakob Schurz

Im Sommer 2023 wechselte Schurz aus der Jugend der Würzburger Kickers zu Sechzig. Im Herrenbereich wartet der 18-Jährige noch auf einen Einsatz.

Justin Thönig

Der 21-jährige Deutsch-Österreicher kommt aus der Jugend der SpVgg Unterhaching. Über München Ost und den TSV 1860 Rosenheim führte sein Weg zu 1860 München. Für die Löwen kommt er auf 53 Einsätze in der Bayernliga Süd.

Lance Fiedler

Der 19-jährige Außenverteidiger ist in Berlin geboren. 2023 wechselte er von Zehlendorf zum TSV 1860 München. In der Bayernliga kommt Fiedler auf neun Einsätze.

Julian Bell

Bell kommt aus Hohenthann und spielte in der Jugend für den TSV Hohenthann, 1860 Rosenheim und die Löwen. Anschließend zog es ihn zu Augsburg II, der SpVgg Bayreuth und Chemie Leipzig. Jetzt ist der Außenverteidiger zurück bei 1860 München.

Mittelfeld:

Tunay Deniz

Der zentrale Mittelfeldspieler setzte früh ein wichtiges Zeichen und hielt 1860 die Treue. Deniz galt in seiner Zeit bei den Löwen als wichtiger Kreativposten und soll nach seinem Kreuzbandriss ein Anführer der Kayabunar-Elf in der Regionalliga sein.

Dennis Dressel

Nach vier Jahren kehrt Dressel zurück zu den Löwen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler durchlief beim TSV 1860 nahezu alle Stationen und schaffte über das Nachwuchsleistungszentrum den Sprung in die Profimannschaft. Nach seinem Abschied 2022 sammelte Dressel bei Hansa Rostock, dem Grazer AK und dem SSV Ulm weitere Erfahrungen und soll nun mit seiner Qualität und seiner Löwen-Vergangenheit eine wichtige Rolle im Mittelfeld übernehmen.

Michael Eberwein

Mit Michael Eberwein haben die Löwen einen erfahrenen Offensivspieler für sich gewonnen. Der 30-Jährige kehrt nach vielen Jahren außerhalb Bayerns in seine Heimat zurück und kommt von Borussia Dortmund II nach München. Der torgefährliche Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus mehr als 300 Einsätzen in der 3. Liga und Regionalliga mit.

Samuel Althaus

Bleibt er bei den Löwen, kann er eine wichtige Säule werden. Althaus spielte sich zum Ende der Saison in der 3. Liga in der Startelf fest und erzielte gegen Ingolstadt sein erstes Profitor. Der 20-Jährige wechselte 2021 aus der Jugend des FC Augsburg nach München. Er gilt als eines der größten Talente der Löwen.

Lucas Grancay

Grancay kommt aus der Jugend des SV Wacker Burghausen, der in der Regionalliga zu den Gegnern der Löwen gehört. Vergangene Saison feierte er die Meisterschaft in der Bayernliga Süd, in der er auf 28 Einsätze kam.

Loris Husic

Der zentrale Mittelfeldspieler gilt als umworbenes Talent der Löwen. Unter Markus Kauczinski feierte Husic sein Debüt in der 3. Liga. Seit 2016 spielt der 18-Jährige für den TSV 1860 München. Der Österreicher war zuvor für den SV Wörgl aktiv.

Jamie Jenni

Der nächste Österreicher im aktuellen Kader der Löwen. Jenni spielte die meiste Zeit seiner Jugend in Österreich, unter anderem für Klagenfurt und Altach. Erst im Sommer 2025 wechselte er zu den Löwen. In der Bayernliga kam er in drei Spielen zum Einsatz.

Mustafa Tekin

Der Deutsch-Türke ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und spielte in der Jugend bereits für den FC Augsburg und Sonthofen. Im ersten Testspiel gegen Forstinning wechselte Kayabunar den 19-Jährigen spät ein – und Tekin traf umgehend zum 4:0.

Wer bleibt bei 1860 München? Einige Abgangskandidaten im Kader der Löwen

Raphael Wach

Wach galt als wichtige Säule der Bayernligamannschaft der Löwen, die die Meisterschaft feiern durfte. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielte in der Jugend für 1860, den SV Planegg, den FC Augsburg und Gern. Im Herrenbereich kam er fast ausschließlich für die Löwen in der Bayernliga zum Einsatz – ein Jahr lang spielte Wach für Tebe Berlin.

Emre Dursun

Dursun fehlt den Löwen aktuell verletzungsbedingt. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielt seit mehr als zehn Jahren für 1860.

Matthew Collins

Der Sohn von Weltstar Phil Collins ist Probespieler im Kader von Kayabunar. Zuletzt spielte Collins in der zweiten österreichischen Liga für den Traditionsverein Austria Salzburg. Der 21-Jährige kam in den Testspielen zum Einsatz. Wann bekommt er einen Vertrag?

Sturm:

Florian Niederlechner

Niederlechner bleibt den Löwen erhalten. Der 34-jährige Angreifer, der bereits in der Jugend des TSV 1860 ausgebildet wurde, bringt die Erfahrung aus zahlreichen Bundesliga- und Zweitliga-Partien mit. Nach Stationen unter anderem beim SC Freiburg, FC Augsburg und Hertha BSC soll Niederlechner mit seiner Qualität eine wichtige Rolle in der Offensive von Löwen-Trainer Kayabunar übernehmen.

Arian Ortivero Calderon

Ortivero Calderon ist der Spieler der Vorbereitung. Der Stürmer traf in den vergangenen Wochen wie er wollte – in der letzten Bayernligapartie gegen Schwabmünchen schnürte der 18-Jährige als Joker einen Hattrick. Insgesamt erzielte er zehn Treffer in nur sieben Spielen.

Emre Erdogan

Erdogan ist eine der interessantesten Personalien im Kader der Löwen. In den bisherigen Testspielen wusste der dribbelstarke Flügelspieler zu überzeugen und traf unter anderem doppelt gegen Schwaig. Der 19-Jährige aus Prien spielte bis 2020 für 1860 Rosenheim.

Luis Azambuja

Der 20-jährige Deutsch-Portugiese wechselte 2018 aus Unterpfaffenhofen in die Jugend des TSV 1860 München. Azambuja kam in 23 Spielen in der Bayernliga zum Einsatz, dabei erzielte der Mittelstürmer drei Treffer.

Alper Kayabunar befindet sich mit der jungen Mannschaft des TSV 1860 in der Vorbereitung

Rron Gosalci

In München geboren, spielt Gosalci seit 2017 für Sechzig – zuvor war er in der Jugend des VfB Forstinning aktiv. Der 20-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar und kommt auf 13 Spiele in der Bayernliga.

Cristian Leone

Leone galt als einer der auffälligsten Spieler in der Bayernligamannschaft der Löwen und hatte großen Anteil an der Meisterschaft. In der vergangenen Saison erzielte der Flügelspieler 18 Tore für 1860 II. Insgesamt kommt Leone in der Bayernliga auf 61 Spiele und erzielte 33 Tore.

Brahim Moumou

Einen großen Teil seiner Jugend verbrachte der Flügelspieler bei den Löwen, ehe es ihn ins Ausland zog. Für STK Samorin und Dunajska Streda spielte er in der Slowakei. In der Bayernliga kommt er auf 23 Einsätze und fünf Tore.

Noah Plöttner

Plöttner wechselte vor rund zehn Jahren aus Milbertshofen zu 1860 München. Der 19-jährige Mittelstürmer kam bis jetzt ausschließlich für die Jugendmannschaften der Löwen zum Einsatz.

Sandro Porta

66 Spiele in der Regionalliga Bayern hat der 24-Jährige Sandro Porta bereits auf dem Buckel. Ausgebildet beim FC Bayern und der SpVgg Unterhaching führte sein Weg über Koblenz und Türkgücü München zu den Löwen. Vergangene Saison kam der Flügelspieler auf 23 Einsätze in der Bayernliga Süd.

Lucio Saric

Saric wechselte erst im vergangenen Winter zu den Löwen. Der 19-jährige Außenspieler kam von RB Leipzig, zuvor spielte er für den FC Deisenhofen.

Fabio Wagner

Trotz seiner erst 19 Jahre kam Wagner bereits in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Ausgebildet beim 1. FC Nürnberg, wechselte Wagner nach Ansbach, wo er die ersten Schritte im Herrenbereich machte. Im Sommer 2024 schloss sich der Flügelspieler den Löwen an.

Noah Klose

Der Sohn von Weltmeister Miroslav Klose spielte in der Jugend schon für Lazio Rom und den TSV Grünwald. Für die Löwen ist er seit Sommer 2022 im Einsatz und kommt in der Bayernliga auf 52 Spiele und 14 Tore. Außerdem debütierte Klose bereits in der 3. Liga. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag bis 2027.

Trainer:

Alper Kayabunar

Der Cheftrainer der Löwen ist Alper Kayabunar. In der Bayernliga feierte der Trainer die Meisterschaft mit seiner Mannschaft – außerdem war er zwischenzeitlich Interimstrainer der Profis. Zuvor coachte er jahrelang Türkgücü München. (lha)