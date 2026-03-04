Nach der Toreshow: VfR Aalen will im Ostalbduell nachlegen

Derby-Rahmen und Ausgangslage Es ist ein Ostalb-Derby und damit ein Spiel, das sich nicht allein über Zahlen erklärt, aber über Zahlen entschieden wird. Aalen führt die Oberliga Baden-Württemberg mit 48 Punkten an, hat sogar ein Spiel in der Hinterhand und profitierte zuletzt davon, dass Mannheim verlor. Der VfR steht nach 19 Spielen bei 15-3-1 und einem Torverhältnis von 46:10 – eine Bilanz, die den Anspruch auf Kontrolle und Stabilität unterstreicht. Gmünd ist Fünfzehnter, hat 22 Punkte und liegt damit in einer Zone, in der Fehler rasch existenziell werden können. Für den VfR bedeutet diese Konstellation: keine Rechenspiele, sondern die nüchterne Fortsetzung der eigenen Serie.

Rückrundenstart: verspätet, aber mit Nachdruck

Der Aalener Start vor zwei Wochen wurde aufgrund des Wetters abgesagt, die Mannschaft kam also später in den Pflichtspielrhythmus als viele Konkurrenten. Der erste Ligauftritt nach der Pause war dann ein deutliches Signal: VfR Aalen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 6:0. In so einem Ergebnis steckt zweierlei: die Fähigkeit, Spiele früh in die eigene Logik zu ziehen, und die Konzentration, über 90 Minuten nicht nachzulassen. Zugleich wirkt ein klarer Sieg wie ein Katalysator im Kopf – gerade vor einem Derby, in dem die emotionale Ebene schnell zum Faktor wird. Dass Aalen mit diesem Erfolg sofort wieder Tabellenführer ist, verändert die Perspektive auf jedes kommende Spiel: Der VfR tritt nicht mehr an, um Anschluss zu halten, sondern um einen Vorsprung zu verteidigen.

Gmünds Form: Stabilität ohne Durchbruch

Normannia Gmünd ist nach der Winterpause noch ungeschlagen, aber auch noch ohne Sieg. Auf das 1:1 gegen den TSV Essingen folgte ein weiteres 1:1 in Göppingen. Diese Ergebnisse sprechen für eine gewisse Robustheit – und dafür, dass Gmünd Spiele eng halten kann, selbst wenn der Gegner mehr Qualität oder mehr Ballbesitz hat. Gerade im Derby-Kontext ist das relevant, weil ein Team, das zweimal 1:1 spielt, häufig über Disziplin, Zweikampfannahme und Standards lebt. Aalen wird also nicht darauf setzen können, dass sich das Spiel von selbst öffnet. Wer in Schwäbisch Gmünd früh die Führung erzielt, bestimmt meist auch die Dramaturgie, weil Gmünd zuletzt gezeigt hat, dass es einen Punkt verteidigen kann.