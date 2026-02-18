Nach der Schlappe beim Jahn: Ammerthal will im Pokal weiterkommen

„Wir müssen uns wieder auf das konzentrieren, was uns stark gemacht hat“, appelliert Ammerthals Trainer Tobias Rösl vor dem Pokalmatch gegen Feucht. – Foto: Redaktion Schwandorf

Landesliga-Spitzenreiter DJK Ammerthal bestreitet vorzeitig das erste Pflichtspiel des Jahres. Am heutigen Mittwochabend (Anstoß: 19.30 Uhr) duelliert sich die Mannschaft von Trainer Tobias Rösl mit dem 1. SC Feucht, einem Konkurrenten aus der Landesliga Nordost und ebenfalls Ex-Bayernligisten. Der Sieger zieht in die dritte und letzte Qualifikationsrunde zum Bayerischen Totopokal 2026/27 ein. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in Schwarzenbruck. „Wir wollen im Pokal weiterkommen und uns hier auch bestmöglich auf das erste Ligaspiel am 1. März vorbereiten“, nennt DJK-Coach Tobias Rösl die Zielsetzung. In der ersten Qualifikationsrunde wurde das Punktspiel gegen den SV Lauterhofen auch für den Totopokal gewertet. Ammerthal setzte sich 3:0 durch und zog in die zweite Runde ein. Um in die erste Hauptrunde des Verbandspokal vorzustoßen, sind insgesamt drei Quali-Runden zu überstehen.



Bis dato verlief die Winter-Vorbereitung eher schleppend beim souveränen Tabellenführer der Landesliga Nordost. Natürlich ist das auch an den schwierigen Witterungsverhältnissen festzumachen. In der bisherigen Testphase gab es – neben zwei Spielabsagen – drei klare Niederlagen (0:3 gegen 1. FC Nürnberg U19, 1:6 gegen Vilzing und 1:6 gegen Jahn Regensburg II) sowie eine Nullnummer gegen Burglengenfeld. „Dass die bisherige Vorbereitung anhand der Wetterverhältnisse nicht optimal war, ist klar, allerdings haben mit diesen Widrigkeiten alle Vereine zu kämpfen. Insgesamt gesehen müssen wir aber den Schalter umlegen und sollten uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren“, unterstreicht Rösl, dessen Team am vergangenen Wochenende klar der Bayernliga-U21 des SSV Jahn unterlag.



Es war ein schwacher Auftritt der Ammerthaler Elf und dementsprechend appelliert Rösl an seine Schützlinge: „Wir müssen uns wieder auf das konzentrieren, was uns stark gemacht hat. Dazu ist es wichtig, wieder mehr Willen, Bereitschaft und alles, was mit Aufwand zu tun hat, an den Tag legen.“ Pokal-Gegner SC Feucht überwinterte in der Landesliga Nordost auf dem neunten Platz – 22 Punkte hinter Ammerthal. Das Hinspiel entschieden die Oberpfälzer klar mit 4:0 für sich, das Re-Match steht noch aus.