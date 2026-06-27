Nach der Relegationsrettung soll der nächste Schritt folgen

Der TSV Schöneberg hat eine anstrengende Saison mit einem befreienden Erfolg abgeschlossen. Nach großem Umbruch, zahlreichen Abgängen und einer schwierigen Serie sicherte sich die Mannschaft von Trainer Roman Skrzypczak den Klassenerhalt in der Relegation – hochverdient durch ein 3:0 gegen den B-Liga-Vizemeister Weidelsburg II. „Das war ein wunderschöner Abschluss einer sehr anstrengenden Saison“, blickt Skrzypczak zurück. Entsprechend zufrieden fällt die Bilanz aus: Unter den Voraussetzungen sei der Saisonverlauf absolut positiv zu bewerten.
Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen – und genau darin liegt für Schöneberg eine große Chance. Skrzypczak sieht seine Mannschaft nach der Entwicklung der vergangenen Monate bereit für mehr Stabilität. Besonders als Einheit habe das Team einen großen Schritt gemacht, auch das Zusammenspiel sei deutlich besser geworden. Ein Punkt, der dem Trainer wichtig ist: Viele Spieler hätten gelernt, sich früher vom Ball zu trennen. Was zu Beginn noch ein großes Problem gewesen sei, habe sich im Laufe der Saison spürbar verbessert.
Für die neue Spielzeit formuliert der Trainer ein selbstbewusstes Ziel. Schöneberg will sich nicht erneut ausschließlich mit dem Tabellenkeller beschäftigen, sondern unter die ersten acht Mannschaften kommen. Grundlage dafür soll die gewachsene Struktur der vergangenen Saison sein.
Einzelne Akteure hebt Skrzypczak dennoch hervor. Torwart Dawid Kaluzny verpasste über die gesamte Serie nur ein Spiel und war ein starker Rückhalt. Kapitän Degoll Pira hielt mit seiner Erfahrung die Defensive zusammen und zeigte mit 13 Treffern zudem außergewöhnliche Torgefahr für einen Innenverteidiger. Auch Marc Di Nocco und Ahmad Omar verdienten sich ein Sonderlob. Im Zentrum überzeugten zudem „Alpi“ und „Mujti“ als zuverlässige und wichtige Stützen der Mannschaft.
Die Vorbereitung startete wegen der Relegationsbelastung etwas später am 23. Juni. Der Sommer ist dennoch dicht getaktet: Heimspiele gegen den SV Mariendorf I und II, das Pokalspiel gegen den SV Ballhorn, der erstmals ausgetragene Reserve-Pokal mit der Zweiten gegen Wolfhagen III, Testspiele gegen den SSV Herlinghausen und den SV Burguffeln sowie ein Turnier in Fürstenwald stehen auf dem Programm.
Personell hat sich in Schöneberg einiges getan. Khalil Chbihi kam aus Grebenstein und hinterließ bereits zum Ende der vergangenen Saison einen guten Eindruck. Er gilt als schneller, wendiger und mannschaftsdienlicher Spieler. Markus Kwiatkovski, ein erfahrener Abwehrspieler, kam nach längerer Pause von der TSG Hofgeismar und war schon in der Relegation eine wichtige Säule. Mit Hakim Koyuncu stößt ab Sommer 2026 ein weiterer erfahrener Spieler nach längerer Pause dazu. Mikail Taskiran kehrt nach kurzer Zeit beim TSV Hümme zurück.
Auch die zweite Mannschaft bekommt Verstärkung: Phillip Theibach, Daniel Tschernisch und der reaktivierte Stefan Völler stoßen hinzu. Leon Britting kommt zudem als neuer Schiedsrichter zum Verein und soll, sofern es zeitlich passt, auch in der zweiten Mannschaft aushelfen. Eine wichtige Personalie betrifft ebenfalls die Reserve: Ahmet Arduc übernimmt als neuer Trainer die zweite Mannschaft. Er war bereits als Spieler in Schöneberg aktiv und galt als äußerst zuverlässig. Skrzypczak freut sich auf die Zusammenarbeit.
Im Meisterschaftsrennen sieht der Schöneberger Trainer vor allem die TSG Hofgeismar weit vorne. Der Kader sei breit besetzt, die Qualität hoch – sofern die Stimmung stabil bleibe, werde Hofgeismar oben mitspielen. Auch die SG Weser/Diemel zählt Skrzypczak aufgrund ihrer Erfahrung und Eingespieltheit zum Favoritenkreis.
Ein Thema für den nächsten Kreis- oder Bezirkstag hat der TSV-Trainer ebenfalls klar im Blick: In Entscheidungsspielen sollten zweite oder dritte Mannschaften aus seiner Sicht auch tatsächlich Reservemannschaften bleiben – gerade dann, wenn sie auf „kleine“ erste Mannschaften treffen.
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