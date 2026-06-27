Nach der Relegationsrettung soll der nächste Schritt folgen Teamcheck Nordhessen: TSV Schöneberg von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Der TSV Schöneberg hat eine anstrengende Saison mit einem befreienden Erfolg abgeschlossen. Nach großem Umbruch, zahlreichen Abgängen und einer schwierigen Serie sicherte sich die Mannschaft von Trainer Roman Skrzypczak den Klassenerhalt in der Relegation – hochverdient durch ein 3:0 gegen den B-Liga-Vizemeister Weidelsburg II. „Das war ein wunderschöner Abschluss einer sehr anstrengenden Saison“, blickt Skrzypczak zurück. Entsprechend zufrieden fällt die Bilanz aus: Unter den Voraussetzungen sei der Saisonverlauf absolut positiv zu bewerten.

Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen – und genau darin liegt für Schöneberg eine große Chance. Skrzypczak sieht seine Mannschaft nach der Entwicklung der vergangenen Monate bereit für mehr Stabilität. Besonders als Einheit habe das Team einen großen Schritt gemacht, auch das Zusammenspiel sei deutlich besser geworden. Ein Punkt, der dem Trainer wichtig ist: Viele Spieler hätten gelernt, sich früher vom Ball zu trennen. Was zu Beginn noch ein großes Problem gewesen sei, habe sich im Laufe der Saison spürbar verbessert. Mehr Stabilität, klare Ziele Für die neue Spielzeit formuliert der Trainer ein selbstbewusstes Ziel. Schöneberg will sich nicht erneut ausschließlich mit dem Tabellenkeller beschäftigen, sondern unter die ersten acht Mannschaften kommen. Grundlage dafür soll die gewachsene Struktur der vergangenen Saison sein.

Einzelne Akteure hebt Skrzypczak dennoch hervor. Torwart Dawid Kaluzny verpasste über die gesamte Serie nur ein Spiel und war ein starker Rückhalt. Kapitän Degoll Pira hielt mit seiner Erfahrung die Defensive zusammen und zeigte mit 13 Treffern zudem außergewöhnliche Torgefahr für einen Innenverteidiger. Auch Marc Di Nocco und Ahmad Omar verdienten sich ein Sonderlob. Im Zentrum überzeugten zudem „Alpi“ und „Mujti“ als zuverlässige und wichtige Stützen der Mannschaft. Die Vorbereitung startete wegen der Relegationsbelastung etwas später am 23. Juni. Der Sommer ist dennoch dicht getaktet: Heimspiele gegen den SV Mariendorf I und II, das Pokalspiel gegen den SV Ballhorn, der erstmals ausgetragene Reserve-Pokal mit der Zweiten gegen Wolfhagen III, Testspiele gegen den SSV Herlinghausen und den SV Burguffeln sowie ein Turnier in Fürstenwald stehen auf dem Programm.