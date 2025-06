Nach der Relegation: So könnten die neuen Landesliga-Staffeln aussehen

Am Sonntag ist die letzte sportliche Entscheidung hinsichtlich der neuen Landesliga-Saison 2025/26 gefallen. Mit der gewonnenen Relegation gegen den MSV Börde (8:2 nach Hin- und Rückspiel) hat sich der TSV Rot-Weiß Zerbst den letzten Startplatz in der zweithöchsten Spielklasse des Bundeslandes gesichert . Mit diesem Ausgang ist auch die Staffeleinteilung ziemlich selbsterklärend und ohne Härtefälle.

Auch im Süden geht die Rechnung auf. Der SV Eintracht Emseloh steigt in die Beletage von Sachsen-Anhalt auf. Die vier freigewordenen Plätze gehen an den CFC Germania (Absteiger aus der Verbandsliga) sowie an die Landesklasse-Meister aus Gräfenhainichen, Lieskau und Farnstädt. Der TSV Rot-Weiß Zerbst verbleibt nach dem Klassenerhalt in der Süd-Staffel.

Landesliga Süd

CFC Germania (Ab)

1. FC Zeitz

SV Edelweiß Arnstedt

FC Grün-Weiß Piesteritz

SG Blau-Weiß Brachstedt

Turbine Halle

TSV Blau-Weiß Brehna

FSV Bennstedt

SG Reppichau

SV Rot-Weiß Kemberg

TSV Leuna

SC Naumburg

TSV Rot-Weiß Zerbst

VfB Gräfenhainichen (Auf)

LSG Lieskau (Auf)

SV Blau-Weiß Farnstädt (Auf)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!