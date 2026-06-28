 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Nach der Relegation: Das ist die Verbandsliga der Saison 2026/27

Verbandsliga +++ Alle 16 Startplätze für die neue Spielzeit im Oberhaus von Sachsen-Anhalt sind vergeben

von Kevin Gehring · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Gehring

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Verbandsliga
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Am Sonnabend wurde der letzte Startplatz vergeben. Nach der Aufstiegsrelegation zwischen dem CFC Germania 03 und dem SSV 80 Gardelegen ist das Teilnehmerfeld der Verbandsliga Sachsen-Anhalt für die Saison 2026/27 komplett.

SSC Weißenfels steigt auf, kein Absteiger aus der Oberliga

Nach vier Vizemeisterschaften in Folge hat sich der SSC Weißenfels in diesem Jahr den Landestitel geholt - und damit den Startplatz in der NOFV-Oberliga Süd. Zum ersten Mal wird der Saalesportclub über die Landesgrenzen hinaus am Spielbetrieb teilnehmen.

Gleichzeitig musste kein Oberliga-Vertreter aus Sachsen-Anhalt den Gang nach unten antreten. Dadurch gibt es einen zusätzlichen Aufsteiger, der in der Relegation ermittelt wurde.

SG Rot-Weiß Thalheim und SSV Havelwinkel Warnau steigen ab

Nach neun Jahren ist die Zeit der SG Rot-Weiß Thalheim in der Verbandsliga zu Ende gegangen. Schon am 8. Mai stand das Schlusslicht als erster sportlicher Absteiger aus der höchsten Spielklasse in Sachsen-Anhalt fest. Dazu muss auch der SSV Havelwinkel Warnau den Gang in die Landesliga antreten. Im ersten Verbandsliga-Jahr der Vereinsgeschichte konnten die Warnauer nur 19 Punkte aus 30 Partien - und damit zu wenig für den Klassenerhalt - einfahren.

Ein neues Gesicht und ein alter Bekannter im Oberhaus

Ein Neuling betritt aus der LOTTO-Landesliga Süd die Bühne der Verbandsliga. Nach Platz neun in der Vorsaison holte die SG Reppichau überraschend die Meisterschaft in der Süd-Staffel. Somit ist klar: Im 400-Einwohner-Ort in Anhalt-Bitterfeld wird in der neuen Saison in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt gespielt.

Aus der Nord-Staffel dagegen kehrt mit dem VfB Ottersleben ein alter Bekannter in Sachsen-Anhalts Oberhaus zurück. In der Saison 2023/24 hatte der Club aus der Landeshauptstadt zum ersten Mal seine Visitenkarte in der Verbandsliga abgegeben. Nun sind die Ottersleber als Meister der LOTTO-Landesliga Nord wieder da.

CFC Germania 03 holt sich den letzten Verbandsliga-Startplatz

Seit Samstagabend ist auch der CFC Germania 03 zurück im Oberhaus des Bundeslandes. Schon das Hinspiel gegen den SSV 80 Gardelegen hatte der Tabellenzweite der LOTTO-Landesliga Süd mit 1:0 gewonnen. Mit dem 3:0-Heimerfolg am Samstagabend machten die Köthener den Aufstieg perfekt.

Zum dritten Mal nach der Wende gelingt dem CFC damit der Schritt in die Verbandsliga. Können die Germanen dieses Mal auch den Klassenerhalt schaffen? In den Spielzeiten 2022/23 und 2024/25 ging es jeweils sofort wieder runter, in den Jahren darauf im Gegenzug auch beide Male direkt wieder hoch. Fährt der "Fahrstuhl" für den CFC Germania weiter oder können sich die Köthener im dritten Verbandsliga-Anlauf etablieren?

Das ist die Verbandsliga Sachsen-Anhalt der Saison 2026/27

  • SV Dessau 05
  • 1. FC Bitterfeld-Wolfen
  • BSV Halle-Ammendorf
  • SV Fortuna Magdeburg
  • SV Blau-Weiß Zorbau
  • VfB Merseburg
  • FSV Barleben
  • SV Eintracht Emseloh
  • SV 1890 Westerhausen
  • Haldensleber SC
  • VfB Sangerhausen
  • SC Bernburg
  • SV Blau-Weiß Dölau
  • VfB Ottersleben (Meister der Landesliga Nord)
  • SG Reppichau (Meister der Landesliga Süd)
  • CFC Germania 03 (Zweiter der Landesliga Süd)