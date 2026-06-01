Nach der Pause wurde es deutlich

In den ersten zwanzig Minuten häuften sich die Fehler im Spielaufbau. Unnötige Ballverluste, technische Ungenauigkeiten und zahlreiche Fehlpässe prägten das Spiel der Gastgeber. Doch auch die Gäste konnten daraus kein Kapital schlagen, da ihre Offensivaktionen zu harmlos und wenig kreativ blieben. So sorgten lediglich Standardsituationen auf Seiten der Einheimischen für etwas Gefahr. Allerdings konnten weder Aljija, Huber noch Strauss Schlussmann Schuchardt ernsthaft prüfen. Die Führung fiel daher eher überraschend. Ein schulbuchmäßig vorgetragener Konter wurde von Weber erfolgreich abgeschlossen. Weyer unterband einen Angriff der Gäste in der eigenen Hälfte und spielte den Ball auf Aljija, der Samimi im richtigen Moment auf die Reise schickte. Dessen Abschluss konnte Schuchardt noch parieren, doch Weber verwertete den zurückprallenden Ball unhaltbar zum 1:0. Kurz darauf brachte ein Freistoß von Fichtmüller keinen weiteren Ertrag, ehe derselbe Akteur im Eins-gegen-eins den Ball knapp neben das Tor setzte. Kurz vor der Pause setzten die Rand-Gothaer dann ihr erstes Ausrufezeichen. Stauch kam im Rückraum frei zum Abschluss, doch Pyterke warf sich beherzt in den Schuss und klärte zur Ecke. So blieb es bei der knappen Halbzeitführung für den VfL.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Meininger deutlich konzentrierter und zielstrebiger. Zunächst hätte Weber nach einem Rückpass von Strauss auf 2:0 erhöhen können. Auch Aljija hatte mit einem Fernschuss die Chance zum zweiten Treffer, doch Schuchardt reagierte glänzend. Mitte der zweiten Halbzeit fiel dann die Vorentscheidung. Samimi schickte Pyterke mit einem präzisen Zuspiel auf die Reise, und dieser überwand Schuchardt mit einem sehenswerten Heber zum 2:0. Auf der Meininger Bank bereitete Trainer Kißling anschließend die Wechsel zwei und drei vor und brachte Henning sowie Oehrig ins Spiel. Letzterer scherzte noch vor seiner Einwechslung, dass er seinem Mannschaftskameraden eine Vorlage zum nächsten Treffer liefern wolle. Keine Minute später setzte das Duo diesen Plan tatsächlich um: Oehrig bediente Henning mit einem Pass in die Spitze, und der etatmäßige Torwart umkurvte zunächst seinen Gegenspieler, ehe er auch Schuchardt keine Abwehrchance ließ. Nach seinen beiden Treffern in Walldorf war es bereits das nächste Tor für den Meininger Schlussmann, der aufgrund des Personalmangels erneut als Feldspieler aushelfen musste. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Weyer mit einem sehenswerten Kopfball nach einem lang getretenen Freistoß von Huber. Zuvor hatten Samimi und Oehrig mit ihren Kopfballversuchen beste Gelegenheiten ungenutzt gelassen. Auf der Gegenseite musste sich Blochberger zehn Minuten vor dem Ende lediglich einmal bei einem Freistoß von M. Lehmann auszeichnen. Mehr war von den insgesamt erschreckend schwachen Gästen auch im zweiten Durchgang nicht zu sehen.