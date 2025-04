Nach der Pause wie verwandelt - Herrliberg mit Derbysieg 3. Liga, Gruppe 6: Herrliberg II - Meilen Verlinkte Inhalte 3. Liga, Gruppe 6 FC Meilen Herrliberg II

An vergangen Samstag empfingen die Herrliberger die in der Tabelle mittlerweile nicht mehr weit entfernten Meilemer auf dem heimischen Langacker. Über die Brisanz der Partie braucht man nicht viele Worte zu verlieren, so konnte man mit einem Sieg an Meilen tabellarisch dranbleiben.

Mit dem Ziel die Emotionen im Griff zu haben und so wenig Risiko wie möglich einzugehen starteten die Herrliberger in die Partie. Beide Seiten agierten abwartend und keiner getraute sich den anderen etwas höher zu stören. So plätscherte das Spiel in den ersten 25 Minuten vor sich hin mit einer Nennenswerten Aktion von den Herrlibergern, als ein hoher Ballgewinn von Joel Buri in einem Konter von den Gastgebern endete. Der flinke linke Flügel zog los und hatte viel Raum vor sich bis schliesslich nur noch der Torhüter vor ihm stand, allerdings war der Winkel etwas zu spitz und so bereinigte der Meilemer Schlussmann die Situation souverän. In der 25 Minuten blieb Lukas Schatzmann nach einem Ellbogenschlag ins Gesicht auf dem Boden liegen und musste darauf hin ausgewechselt werden, diese Situation war gleichzeitig ein wenig ein Bruch im Herrliberger Spiel. Es schlichen sich Fehler im Spielaufbau ein, das Tempo ist mittlerweile völlig zusammengebrochen und so war das Spiel auf Herrliberger Seite nicht mehr wirklich anschaulich. Die hohen Ballverluste der Hausherren resultierten in im Ansatz gefährlichen Aktionen für die Gäste, welche jedoch allesamt zu überhastet abgeschlossen wurden. Der Pausenpfiff kam für die Herrliberger zur richtigen Zeit, so war noch kein grosser Schaden angerichtet und man konnte sich neu organisieren in der Garderobe.