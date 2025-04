Nach der Pause geht für Ehekirchen nichts mehr

Der FC Ehekirchen durfte eine Halbzeit lang auf das Ende seiner Niederlagenserie in der Landesliga Südwest hoffen. Doch aus der 1:0-Führung beim FC Gundelfingen wurde am Ende noch eine 1:4-Niederlage, womit der FCE bedrohlich nah an die Abstiegszone gerutscht ist. Das liegt auch daran, dass der SV Cosmos Aystetten mit einem 7:1-Sieg beim VfL Kaufering aufhorchen lässt und mit Ehekirchen gelichgezogen ist. Die Gundelfinger wiederum übernahmen die Tabellenspitze, weil der bisherige Primus TSV Schwabmünchen bei Dachau 65 patzte.

Am Ende war es eine klare Angelegenheit. Mit 4:1 (0:1) gewann der FC Gundelfingen gegen den FC Ehekirchen, doch lange Zeit sah es nicht nach einem klaren Erfolg aus. Nach 300 Sekunden hatte Maximilian Schmidt Ehekirchen in Führung gebracht. „Danach waren wir viel zu hektisch“, räumte auch FCG-Mittelfeldspieler Jeremias Seibold ein, der in der Partie eine Schlüsselrolle einnehmen sollte. Zunächst allerdings anders als gewollt. In der 38. Minute verhängte Referee Philipp Rank für ein Foul eine Zeitstrafe gegen Seibold. „Zu hart“, empfand der Sünder die Strafe. Ihn deshalb auszuwechseln, um nicht in Gefahr eines Platzverweises zu kommen, war für seinen Trainer Thomas Rudolph jedoch keine Option. Vielmehr änderte der Coach nach dem 1:1, das der von Janik Noller bediente Kapitän Jan-Luca Fink erzielte, Seibolds Rolle. Er beorderte den 21-Jährigen aus dem defensiven ins offensive Mittelfeld.

Mit durschlagendem Erfolg. Zwei Treffer erzielte Seibold selbst, einen dritten leitete er ein. Beim 2:1 war er zur Stelle, als Ehekirchens Keeper Niklas Gordy zuvor noch den Kopfball von Leon Sailer abgewehrt hatte. Ohne Umweg legte Sailer dann das 3:1 für Seibold auf, ehe Seibold in der Schlussphase den eingewechselten Richard Gumpinger steil schickte. Der spielte noch quer und Leon Sailer beförderte die Kugel gegen die nun sichtlich platten Ehekircher über die Linie.

Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Maximilian Schmidt (3.), 1:1 Jan-Luca Fink (51.), 2:1 Jeremias Seibold (73.), 3:1 Jeremias Seibold (79.), 4:1 Leon Sailer (85.)

Der TSV Schwabmünchen liefert derzeit mehr Fragen als Antworten. Nachdem beim Sieg in der Vorwoche gegen Oberweikertshofen ein deutlicher Aufwärtstrend zu sehen war, ging es beim TSV Dachau 1865 wieder mindestens drei Schritte zurück. Am Ende hieß es 2:1 für Dachau - und das völlig verdient.

Dachau nutze geschickt die Bedingungen auf dem Kunstrasenrasenplatz aus. Mit zwei defensiven Riegeln machten sie den schmalen Platz dicht. Im „Vor allem in der ersten Hälfte haben wir viel zu kompliziert und ungenau gespielt“, so ein enttäuschter Trainer Besim Miroci nach der Partie. Immer wieder erlaubten sich die Schwabmünchner leichte Ballverluste. Dachau zeigte sich bissig und geduldig und war so immer gefährlich. Vor dem 1:0 konnte Schwabmünchens Keeper Fabio Zeche den Ball zunächst noch an die Latte lenken, doch dann setzte Luca Friederich als Einziger nach und staubte ab.

Nach dem Seitenwechsel besserte sich das Spiel der Schwabmünchner. Vor dem 1:1 eroberten die Schwarz-Weißen den Ball. Das Spielgerät kam zu Maik Uhde an der Strafraumkante, der Maß nahm und den Ausgleich erzielte. Der Treffer brachte Schwabmünchen aber nur vermeintlich zurück ins Spiel. Dachau bot sich immer wieder Raum zum Kontern, das 2:1 fiel jedoch nach einer Standardsituation. Wie schon beim 1:0 war es Luca Friederich, der letztlich den Ball über die Bühne brachte. Danach verhinderte Torwart Fabio Zeche sogar noch eine höhere Niederlage. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Robin Bulisch (Staffelstein) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Luca Friederich (29.), 1:1 Maik Uhde (68.), 2:1 Luca Friederich (84.)