Nach der Pause eingebrochen

FCC-Trainer Volkan Uluc schickte gegen den Tabellenachten der Regionalliga Nord, der letzte Saison aus der 3. Liga abstieg, nachfolgende Startformation aufs Feld: Liesegang, Butzen, Talabidi, Hehne, Reddemann, Krämer, Hessel, Schau, Burmeister, Oduah und Suljic. Der FCC agierte hinten mit einer Dreier- bzw. Fünferkette, davor agierten Justin Schau und Maxim Hessel als Doppel-Sechs. Und Jena startete gut in dieses Spiel, das auf einem beheizten Kunstrasen trotz tiefer Temperaturen gute Bedingungen bot. Der FCC war die aktivere Mannschaft und belohnte sich bereits nach einer Viertelstunde durch Emeka Oduah, der den 96-Keeper anlief und zum Fehler zwang. Dieser schoss Oduah an, von dem der Ball über den Keeper ins Tor ging (16.). Und der FCC blieb am Drücker und erhöhte nach einer starken Flanke von Justin Schau, die Amar Suljic wunderbar per Kopf veredelte, auf 2:0 (24.). Jena kontrollierte das Spiel. Umso ärgerlicher dann die 28. Spielminute, als nach einem Eckball für Hannover Marius Liesegang im FCC-Tor deutlich behindert wurde. Doch das daraus resultierende Tor zum schmeichelhaften 1:2 zählte. Und während die Jenaer Mannschaft scheinbar noch mit dem irregulären Tor haderte, fiel nur eine Minute später der Ausgleich zum 2:2 - der Knackpunkt. Von da an war Hannover 96 im Spiel und die wenigen Zuschauer, die sich trotz Ausschluss der Öffentlichkeit an den Platz "gemogelt" hatten, sahen ein gutes, intensives Spiel zweier Teams auf Augehöhe. So blieb es bis zur Halbzeitpause beim 2:2.

So gut und sehenswert die ersten 45 Minuten waren, so enttäuschend verliefen die zweiten. Zwar blieb das Spiel eines, das weiter hin- und herwogte mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Treffer markierte ein sehr effektiver und Jenaer Nachlässigkeiten brutal bestrafender Gastgeber. Es dauerte keine Viertelstunde in Halbzeit zwei bis die 96er zum nächsten Doppelschlag ausholten (52./56.). Nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite und einer starken Ballmitnahme von Emeka Oduah, hatte dieser dann den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Doch sein Flachschuss sprang - übrigens zum zweiten Mal in diesem Spiel - vom Innenpfosten wieder heraus. So fiel statt des 4:3 dann das 5:2 im direkten Gegenzug (59.). Es war fast sinnbildlich für den Verlauf dieses Spieles, das quasi mit dem Abpfiff und dem 6:2 der Hannoveraner seinen Schlusspunkt erfuhr.