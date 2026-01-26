 2026-01-20T07:14:11.657Z

Testspiel
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Nach der Pause eingebrochen

Der FCC beschließt seine Rückrundenvorbereitung mit einer deutlichen Niederlage. Gegen den Regionalligisten Hannover 96 II verlor die Zeiss-Elf mit 2:6 (2:2).

Es war ein kalter Wintertag in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover, wo der FCC einen Steinwurf neben dem schmucken Eilenriedestadion zum Ende seiner intensiven Rückrundenvorbereitung mindestens ebenso kalt erwischt wurde.

FCC-Trainer Volkan Uluc schickte gegen den Tabellenachten der Regionalliga Nord, der letzte Saison aus der 3. Liga abstieg, nachfolgende Startformation aufs Feld: Liesegang, Butzen, Talabidi, Hehne, Reddemann, Krämer, Hessel, Schau, Burmeister, Oduah und Suljic. Der FCC agierte hinten mit einer Dreier- bzw. Fünferkette, davor agierten Justin Schau und Maxim Hessel als Doppel-Sechs. Und Jena startete gut in dieses Spiel, das auf einem beheizten Kunstrasen trotz tiefer Temperaturen gute Bedingungen bot. Der FCC war die aktivere Mannschaft und belohnte sich bereits nach einer Viertelstunde durch Emeka Oduah, der den 96-Keeper anlief und zum Fehler zwang. Dieser schoss Oduah an, von dem der Ball über den Keeper ins Tor ging (16.). Und der FCC blieb am Drücker und erhöhte nach einer starken Flanke von Justin Schau, die Amar Suljic wunderbar per Kopf veredelte, auf 2:0 (24.). Jena kontrollierte das Spiel. Umso ärgerlicher dann die 28. Spielminute, als nach einem Eckball für Hannover Marius Liesegang im FCC-Tor deutlich behindert wurde. Doch das daraus resultierende Tor zum schmeichelhaften 1:2 zählte. Und während die Jenaer Mannschaft scheinbar noch mit dem irregulären Tor haderte, fiel nur eine Minute später der Ausgleich zum 2:2 - der Knackpunkt. Von da an war Hannover 96 im Spiel und die wenigen Zuschauer, die sich trotz Ausschluss der Öffentlichkeit an den Platz "gemogelt" hatten, sahen ein gutes, intensives Spiel zweier Teams auf Augehöhe. So blieb es bis zur Halbzeitpause beim 2:2.

So gut und sehenswert die ersten 45 Minuten waren, so enttäuschend verliefen die zweiten. Zwar blieb das Spiel eines, das weiter hin- und herwogte mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Treffer markierte ein sehr effektiver und Jenaer Nachlässigkeiten brutal bestrafender Gastgeber. Es dauerte keine Viertelstunde in Halbzeit zwei bis die 96er zum nächsten Doppelschlag ausholten (52./56.). Nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite und einer starken Ballmitnahme von Emeka Oduah, hatte dieser dann den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Doch sein Flachschuss sprang - übrigens zum zweiten Mal in diesem Spiel - vom Innenpfosten wieder heraus. So fiel statt des 4:3 dann das 5:2 im direkten Gegenzug (59.). Es war fast sinnbildlich für den Verlauf dieses Spieles, das quasi mit dem Abpfiff und dem 6:2 der Hannoveraner seinen Schlusspunkt erfuhr.

FCC-Trainer Volkan Uluc: "Die erste Halbzeit habe ich eine Mannschaft gesehen, die gut im Spiel war und mit der Führung auch die Kontrolle übernahm. Doch nach dem 2:1 und dem darauffolgenden Doppelschlag haben wir uns das, was sich die Mannschaft aufgebaut hatte, wieder eingerissen. Das ist besonders ärgerlich, da wir ein gutes Spiel gemacht haben mit gutem Tempo, Pressing und Gegenpressing - das hat wirklich Spaß gemacht. Aber in Halbzeit zwei waren wir nicht mehr auf dem Niveau der ersten 45 Minuten, während 96 das gnadenlos über 90 Minuten durchgespielt hat. Dieses Spiel hat uns gezeigt, dass wir an Präsenz, Zweikampfverhalten und auch Aggressivität zulegen müssen. Das heutige Ergebnis ist natürlich nicht das, was man sich eine Woche vor Punktspielstart vorstellt. Jeder von uns sollte den Gong gehört haben."

Am Sonntag (1.2.) kommender Woche steht nun nach der verpatzten Generalprobe die Pflichtspielpremiere des neuen Jahres an. Dann erwartet der FCC die VSG Altglienicke im Jenaer Paradies (Anstoß 14 Uhr).

