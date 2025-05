Nach der Pause aufgedreht

„Der Spielverlauf gab das Ergebnis nicht her, Weimar war spielerisch stark, brachte mehr als uns lieb war in Verlegenheit, konnte das aber nicht nutzen, wir haben vor dem Tor effektiv agiert, am Ende ging der Sieg in Ordnung, wenn auch viel zu hoch“, so Arnstadts Trainer Rene Deubner nach der Begegnung. Mit ihrem ersten Angriff zogen die Arnstädter in Front. Lukas Scheuring legte auf den freistehenden Patrick Hädrich ab, der aus 12 m platziert vollendete (11.). Das frühe Tor jedoch verlieh den Nullneunern nicht die erhoffte Sicherheit, fortan bestimmten die Goethestädter die Partie und besaßen durch Queck die beste Chance auszugleichen, als dieser freistehend aus Nahdistanz vergab (43.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts zeigten die Gäste ihre Klasse, steigerten sich und machten kurzen Prozess, indem sie in elf Minuten vier Tore markierten. Brooklyn Menge, der in den letzten vier Spielen immer traf, erzielte auch in dieser Partie sein Tor. In Folge einer Ecke, erreichte Varnhagens Zuspiel Arnstadts Innenverteidiger, der den Ball aus kurzer Entfernung einschob (50.). Arnstadt nun am Drücker, dabei gelang Janes Grünert ein Doppelpack, erst verwertete er Scheurings Hereingabe aus Nahdistanz (51.), dann behielt er nach Oeftgers Vorarbeit im Strafraum die Übersicht und schoß überlegt ein (54.). Ein Steckpass Hädrichs erreichte Scheuring, welcher Torwart Engelhardt umkurvte und den Ball über die Linie bugsierte (61.). In der Folge bewies die konsternierte Heimelf eine tolle Moral, gab nie auf und vergab weitere Torgelegenheiten, schließlich stellte Kenan Molme III nach gleichem Strickmuster wie beim fünften Treffer den Endstand her (87.).