Nach der Niederlage in Landsberg: Erlbach freut sich auf den Sturm Flutlichtduell am Freitagabend von Thorsten Eisenacker · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Wollen auch gegen Hauzenberg wieder jubeln: SVE Goalgetter Lenny Thiel und Florian Wiedl – Foto: Charly Becherer

Die 2:3 Niederlage gegen den TSV Landsberg hat man in Erlbach schnell abgehakt, der Blick richtet sich bereits wieder nach vorne: Am Freitagabend empfängt der SVE den FC Sturm Hauzenberg.

„Das Ergebnis in Landsberg war schade, wir hätten einen Punkt mitnehmen können“, so Erlbachs Teamchef Hans Grabmeier. Auch wenn das Ergebnis nicht nach Geschmack der Erlbacher Verantwortlichen war, die Leistung stellte das Trainerteam um Lukas Lechner durchaus zufrieden. Wie stark der TSV in dieser Saison ist, bewies er gestern noch einmal, als der FC Pipinsried ebenfalls geschlagen wurde. Landsberg ist das Team der Stunde und in Topform. So gilt es nun für Erlbach, auf Tuchfühlung zu Platz 3 zu bleiben und sich im Spitzenfeld weiter zu behaupten. Die ersten beiden Tabellenplätze scheinen erst einmal enteilt, doch man hegt weiter Ambitionen im Holzland und schaut gespannt darauf, was andere Vereine in Sachen Regionalligalizenz vorhaben.

Erlbach freut sich auf Hauzenberg Um weiter vorne mitzuspielen, braucht es gegen Hauzenberg einen Sieg. Der Sturm hat sich aber wichtige Punkte gegen die beiden direkten Konkurrenten Türkgücü München und Türkspor Augsburg geholt, braucht aber weiterhin jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Unterschätzen darf man den Aufsteiger auf keinen Fall im Holzland, auch wenn die Papierlage eindeutig ist. Hauzenberg konnte bisher noch keinen Punkt holen gegen den SVE. Doch nicht nur deshalb freut man sich im Holzland auf die Gäste, Duelle mit den niederbayerischen Nachbarn sind in Erlbach immer besondere Spiele, die auch immer einiges an Zuschauern bringen. „Hauzenberg ist inzwischen in der Liga angekommen und präsentiert sich wesentlich stärker als in der Vorrunde, was auch die beiden Siege in diesem Jahr bestätigen. Unser Ziel ist es, unsere eigene Qualität auf den Platz zu bringen und die drei Punkte in Erlbach zu behalten“, so Grabmeier.