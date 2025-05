Nach der Niederlage gegen Hansa: Haching bis zum Saisonende Letzter Nachholspiel gegen Hansa Rostock Verlinkte Inhalte 3. Liga F.C. Hansa Haching

SpVgg unterliegt im Nachholspiel dem FC Hansa Rostock 0:2

Mit einem Sieg in der Nachholpartie des 26. Spieltages gegen Hansa Rostock hätte die SpVgg Unterhaching noch einmal die Chance gehabt, die rote Laterne in der 3. Liga bis zum Saisonende doch noch abzugeben. Daraus wird jedoch für das abgeschlagene Schlusslicht in den verbleibenden beiden Partien gegen die beiden Top-Teams Bielefeld und Dresden nichts mehr und die SpVgg wird die Saison nach einem 0:2 (0:1) gegen Rostock definitiv als Letzter abschließen. Vor allem in der Offensive konnten sich die Gastgeber im Spiel vor 4126 Zuschauern im Uhlsport Park gegen die noch um den Zweitligaaufstieg spielende Mannschaft von der Ostsee nicht durchsetzen. „Der Gegner war körperlich präsenter“, beschrieb es SpVgg-Cheftrainer Vitali Matvienko.

Bereits nach drei Minuten verlor Andy Breuer am rechten Flügel einen wichtigen Zweikampf gegen den robusten Rostocker Jan Mejdr, der in Folge den Ball in den Strafraum flankte, wo Sigurd Hauso Haugen aus kurzer Distanz nur noch ins Tor zum 0:1 einschieben musste (3.). Gäste von der Ostsee körperlich präsenter