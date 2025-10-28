Nach der Niederlage gegen Bedburdyck fährt der BVW zwei hohe Siege ein

Als erster Gegner kam der PSV Neuss auf heimischem BV Boden am 19.10.2025 unter die Räder.

Der BV Weckhoven hat nach der dummen 7:3 Niederlage am 09.10.2025 gegen die SV Bedburdyck/Gierath eine starke Antwort geliefert.

Der PSV verliert 5:2 nach den Toren von

Der BV Weckhoven hatte nach zehn Minuten die Oberhand vor heimischem Publikum und gab diese Souveränität bis zum Anpfiff nicht mehr ab.

Eine Woche später musste der BVW zur Holzheimer SG II.

Die Mannschaft rund um das Trainerteam Stumpilich/Thomas gaben von der ersten Minute an Vollgas und so hatte der BVW bereits nach drei Spielminuten die dritte Ecke.

In Spielminute acht folgte dann das erste Tor. Nach einer Vorlage von Niklas Jung köpft Danny Förster ganz entspannt zum 1:0 ein...weiterlesen

