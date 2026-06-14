"Nach der Meisterschaft 1974 werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen"

– Foto: SGM Nellingen/Aufhausen

Die Saison in der Kreisliga B2 Donau/Iller ist beendet, und die SGM Nellingen/Aufhausen krönt sich zum Meister. Nach dem Titelgewinn nimmt der Verein das Aufstiegsrecht in die Kreisliga A wahr. Trainer Hannes Freundorfer blickt auf eine furiose Doppelmeisterschaft, die intensive mannschaftliche Stärke und einen bevorstehenden Wechsel auf der Trainerbank zurück.

Die Freude im Lager des neuen Meisters nach dem Erreichen des großen Ziels ist riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen freien Lauf und feierte den Triumph ausgiebig, ehe kurze Zeit später der nächste große Erfolg im Verein folgte. „Ja, die Party ging bis in die Morgenstunden und zwei Wochen später war es dann wieder so weit mit der Meisterschaft der Reserve. Damit hatten wir die Meisterschaft verteidigt und die Doppelmeisterschaft gewonnen“, berichtet Trainer Hannes Freundorfer gegenüber FuPa über die ausgelassene Stimmung.

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich der frisch gebackene Champion die Spitzenposition erarbeitet hat. Die SGM Nellingen/Aufhausen beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 59 Punkten. Aus den insgesamt 24 absolvierten Partien holte das Team 19 Siege, zwei Unentschieden und musste lediglich drei Niederlagen hinnehmen. Ein Torverhältnis von 70:18 untermauert dabei die Ausnahmerolle des Titelträgers.

Ein packendes Duell mit dem direkten Verfolger

Der härteste Konkurrent im Kampf um die Spitzenposition lieferte dem Tabellenführer bis zum Schluss ein enges Rennen, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Der TSV Altheim/Alb beendet die Saison nach 24 absolvierten Spielen mit 54 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 17 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 66:30 Toren, sodass am Ende ein Vorsprung von fünf Zählern über den Ausgang der Meisterschaft entschied.

Vom ambitionierten Saisonziel zum meisterlichen Flow

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war zu Beginn der Runde keineswegs als Ziel formuliert worden. Erst durch den erfolgreichen Verlauf der ersten Monate und wichtige Siege reifte im Kreis des Teams der Glaube an den Titelgewinn. „Geplant war immer oben mitzuspielen. Nach den Erfolgen in den ersten zwei Rückrundenspielen gegen die Mitkonkurrenten und gleichzeitiger Übernahme der Tabellenführung entwickelte sich in der Mannschaft ein gewisser Flow“, blickt Hannes Freundorfer zurück.

Stabile Defensive und ein ausgeprägter Teamspirit

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph erwies sich im Laufe der Monate eine bemerkenswerte personelle Konstanz. Die Mannschaft überzeugte durch eine geschlossene Defensivarbeit. Auf die Frage nach den Gründen für den Titelgewinn verweist Hannes Freundorfer auf die Stabilität des Teams: „Wenig Verletzungen, sehr gutes Arbeiten gegen den Ball – Abwehrverhalten, wenig Gegentore – von allen, sehr guter Teamspirit, super Trainingsbeteiligung.“

Läuferische Klasse und entscheidende Akteure in den eigenen Reihen

Auf dem Rasen untermauerten die Spieler diesen meisterlichen Anspruch durch eine hohe Flexibilität in der Offensive. Das Team verfügte über mehrere Akteure, die Partien im Alleingang entscheiden konnten. „Die Stärke liegt im Läuferischen sowie im Zweikämpferischen, ganz klar. Jeder ist bereit, alles zu geben, und dass es fünf bis sechs Spieler in der Mannschaft gibt, die jederzeit die Entscheidung treffen können, sei es mit einem Tor oder mit einer Vorlage“, analysiert der Coach.

Eine große Hochzeit statt der klassischen Abschlussfahrt

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Spieler nun die verdiente Erholung an. Eine Reise des gesamten Kaders wird es in diesem Sommer allerdings nicht geben, stattdessen steht ein privates Großereignis im Mittelpunkt des Vereinslebens. Bezüglich der Freizeitplanungen des Teams erklärt Hannes Freundorfer: „Tatsächlich gibt es keine Abschlussfahrt, stattdessen gibt es eine große Hochzeit.“