Nach der letzten Feinschmeckerpartie heute nur Hausmannskost

FC Östringen II SV Gochsheim 4:0 (3:0)

Nach der letzten Feinschmeckerpartie heute nur Hausmannskost

Nachdem am vergangenen Donnerstag die Reservemannschaft des FCÖ Bretten in einem begeisternden Spiel mit 3:0 besiegt worden war, folgte am heutigen Sonntag eine Partie, die nur in der ersten Hälfte einigermaßen zu überzeugen wusste.

Schon früh in der 10. Minute gingen die Hausherren verdient mit 1:0 in Führung. Ein Zuspiel von Wadi schoss Worbis unhaltbar ins rechte untere Eck.

Die Rollenverteilung schien von Anbeginn an klar: FCÖ2 auf der Erfolgsspur und SV Gochsheim mühte sich nach Kräften, ohne eine gefährliche Situation heraufzubeschwören.

In Minute 38 führte ein Zuspiel von Rubolino auf Wadi zur Erhöhung des Ergebnisses, als dieser wiederum unnachahmlich an der rechten Außenlinie den Ball in den linken oberen Eckwinkel platzierte.

Drei Minuten später nahm Wadi nach Zuspiel Abu-Naylas durch einen Fehler der gegnerischen Abwehr den Ball auf und brachte ihn erneut zum 3:0 im Tor unter.