"Nach der Halbzeit ein ganz anderes Bild" Tabellendritter gewinnt beim Schlusslicht nach frühem Rückstand mit 5:1 und festigt Platz in der oberen Tabelle in der Bezirksliga von red · Heute, 22:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Germania Lamme hat sein Nachholspiel beim SV Teutonia Groß Lafferde mit 5:1 gewonnen. Trotz eines frühen Rückstands beim Tabellenletzten drehte der Drittplatzierte die Partie und bleibt mit 41 Punkten in der Spitzengruppe der Liga. Groß Lafferde bleibt mit sechs Zählern abgeschlagen Tabellenletzter.

Der Beginn gehörte überraschend dem Tabellenletzten. Bereits in der 2. Minute brachte Fabian Neumann den SV Teutonia Groß Lafferde in Führung. Für einen kurzen Moment schien die Partie offen. „Gerade in der ersten Halbzeit hat Groß Lafferde das sehr, sehr gut gemacht und uns das Leben schwer gemacht“, sagte Lammes Kapitän Grazian Borucki. „Wir hatten viele einfache Fehler im Aufbau und haben Lafferde eingeladen.“

Die Reaktion des Tabellendritten ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Fidan Kajolli glich in der 37. Minute aus und stellte noch vor der Pause den Spielverlauf wieder zurecht. „Wir hatten natürlich auch Torchancen für zwei Spiele gefühlt, haben sie aber nicht gemacht“, so Borucki weiter. Dennoch sei man „mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen“. Lamme zieht nach der Pause davon Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lamme deutlich die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 47. Minute traf erneut Kajolli zur Führung für die Gäste. „Nach der Halbzeit war es ein ganz anderes Bild“, erklärte Borucki. „Viel mehr Sicherheit, viel bessere Stafetten.“