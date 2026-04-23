"Nach der Halbzeit ein ganz anderes Bild"

Der TSV Germania Lamme hat sein Nachholspiel beim SV Teutonia Groß Lafferde mit 5:1 gewonnen. Trotz eines frühen Rückstands beim Tabellenletzten drehte der Drittplatzierte die Partie und bleibt mit 41 Punkten in der Spitzengruppe der Liga. Groß Lafferde bleibt mit sechs Zählern abgeschlagen Tabellenletzter.
Der Beginn gehörte überraschend dem Tabellenletzten. Bereits in der 2. Minute brachte Fabian Neumann den SV Teutonia Groß Lafferde in Führung. Für einen kurzen Moment schien die Partie offen.
„Gerade in der ersten Halbzeit hat Groß Lafferde das sehr, sehr gut gemacht und uns das Leben schwer gemacht“, sagte Lammes Kapitän Grazian Borucki. „Wir hatten viele einfache Fehler im Aufbau und haben Lafferde eingeladen.“
Die Reaktion des Tabellendritten ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Fidan Kajolli glich in der 37. Minute aus und stellte noch vor der Pause den Spielverlauf wieder zurecht. „Wir hatten natürlich auch Torchancen für zwei Spiele gefühlt, haben sie aber nicht gemacht“, so Borucki weiter. Dennoch sei man „mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen“.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lamme deutlich die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 47. Minute traf erneut Kajolli zur Führung für die Gäste. „Nach der Halbzeit war es ein ganz anderes Bild“, erklärte Borucki. „Viel mehr Sicherheit, viel bessere Stafetten.“
Mit zunehmender Spielzeit wurde der Unterschied in der Tabelle auch auf dem Platz sichtbar. Phillip Redl (64.), Kevin-David Holland (69.) und Luis Baron (78.) sorgten für die deutliche Entscheidung. „Das Ergebnis ist in der Höhe in Ordnung“, sagte Borucki. „Wir hätten sogar noch zwei, drei, vier Tore mehr schießen können.“
Für Groß Lafferde, weiterhin Tabellenletzter mit 6 Punkten aus 21 Spielen und 21:82 Toren, blieb nach dem frühen Treffer wenig Zählbares. „Sie haben uns dann im Endeffekt auch ein bisschen eingeladen“, sagte Borucki über die Phase vor der Pause. „Aber sie haben es in der ersten Hälfte ordentlich gemacht.“
Nach dem 1:3-Rückstand verlor die Mannschaft zunehmend den Zugriff. In der 81. Minute kam eine zusätzliche Rote Karte hinzu, die die Situation weiter verschärfte. Groß Lafferde bleibt damit abgeschlagen am Tabellenende, während Lamme den dritten Rang mit nun 41 Punkten festigt und den Anschluss an die Spitzengruppe hält.
„Wir sind mit drei Punkten sehr zufrieden und glücklich nach Hause gefahren“, fasste Borucki zusammen.