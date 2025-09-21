Nach der Halbzeit den Bock umgestoßen.

Nach einer spielerisch ziemlich unterirdischen Darbietung im ersten Abschnitt hatten die Jungs vom Karlsruher SV mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach Wiederanpfiff die Kurve gekriegt und nach dem 1:1 zur Pause einen am Ende noch klaren Dreier einfahren können. Dabei hatte es eigentlich doch so schön angefangen, als eine Hereingabe von Sven Gelke von einem Gästespieler regelwidrig gestoppt wurde und Fahrettin Boran den folgenden Handelfmeter knapp aber sicher zur 1:0-Führung verwandelte (3.). Dann schlich sich peu á peu der Schlendrian bei den Hausherren ein, deren Fehlpassquote sich fortlaufend erhöhte. Einfache Abspielfehler verhinderten ein durchdachtes Angriffsspiel und brachten stattdessen den Tabellenletzten immer wieder in Ballbesitz. Blankenlochs Adrian Steigerwald eröffnete sich so nach 18 Minuten dann die erste Torgelegenheit, zielte aber aus drei Metern am Pfosten vorbei. Zwei gute KSV-Aktionen von Jonas Stern (Sololauf ohne Ertrag, 21.) und Boran (Schuss aus 25 Metern mit toller Parade von SVB-Keeper Pascal Seemann, 29.) kaschierten nur die klare Feldüberlegenheit der Gäste. Diese sorgten ihrerseits für Verwirrung im KSV-Strafraum, Goalie André Gonther konnte sich die Kugel nach mehreren SVB-Versuchen aber am Ende noch krallen (38.). Weit weniger gefährlich schien drei Minuten später ein aus der Tiefe nach vorne geschlagener Ball. Mika Wolff konnte sich jedoch auf eigenwillige Weise zweier Gegenspieler entledigen und überwand dann den KSV-Keeper zum hochverdienten 1:1-Ausgleich (41.). Kurz darauf verhinderte beim Freistoß von Adam Nagel nur der Innenpfosten gar die Führung der Rotbärzel (43.). Erst in der Nachspielzeit sorgte Lukas Armbruster mit einem beherzten Alleingang und abschließenden Torschuss für den einzigen Lichtblick der Gastgeber nach langer Zeit (90.+2). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich sogleich ein verändertes Bild. Die KSV-ler agierten bissiger, zweikampfstärker, mutiger und druckvoller, woraus sich auch gleich Torchancen ergaben. Erste Anzeichen dafür war der Drehschuss von Jonas Stern, den der Gästetorwart aber bravourös um den Pfosten lenkte (50.) und ein 20-Meter-Schuss von Johannes Schlüter, der knapp das Gehäuse verfehlte (51.). Die Neujustierung von Coach Maurizio Monteiro mit einem Dreifachwechsel sollte dann auch ergebnismäßig für den Umschwung sorgen. Und tatsächlich hatte die Truppe von Jens Taufer der zunehmenden Dominanz der Heimelf nur noch wenig entgegen zu setzen. Einzig ein Freistoß von Alexander Mohr in der 62. Minute, der aber das Ziel verfehlte, war mit Wohlwollen Gegenstand der Chancenstatistik, während sich auf der anderen Seite mehrfache Gelegenheiten zur Resultatsverbesserung ergaben. So wie bei einer weiteren feinen Einzelleistung von Stern, die der SVB-Keeper beendete (58.) und dem Kopfball von Malte Vonberg im Anschluss an eine der gefährlichen Freistöße von Jan Hunfeld (59.). Schon bei der nächsten Aktion gingen die Nordsternler in Führung. Aaron Scholl versetzte zwei Abwehrspieler und tütete mit einem listig-genialen Heber über Seeman hinweg das 2:1 ein (60.). Den Vorsprung konnten die Hausherren zunächst nicht ausbauen, weshalb die Partie spannend blieb. Dann aber veredelte Viktor Seibert bei einem klasse Spielzug eine Kopfballvorlage von Lukas Armbruster aus 17 Metern mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 3:1 (79.). Fünf Minuten später trug sich der Vorlagengeber selbst in die Torschützenliste ein. Seinen unter der Abwehrmauer durchgeflutschten Freistoßball konnte der SV-Keeper nur noch zum 4:1 über die Linie klatschen (84.). Das war´s aber noch nicht. Eher unversehens ergab sich dann noch für den ebenfalls eingewechselten Daniel Arendt die Gelegenheit für Zählbares und traf am Goalie vorbei cool zum 5:1-Endstand (Hans Dieter Brumm, Karlsruher SV).