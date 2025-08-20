Nach der Führung wird es für den 1. FC Sonthofen bitter

Nichts wurde es mit dem erhofften Sieg für den 1. FC Sonthofen, am Ende jubelten sogar die Kellerkinder vom FC Memmingen II. Sie hatten nach vier Niederlagen in Serie die Nase vorne und gewannen überraschend mit 3:1.

Der erste Knackpunkt aus Sonthofer Sicht war der frühe Platzverweis für Tim Lorenz wegen einer vermeintlichen Notbremse. Trotzdem gelang dem FCS nach einem Foul an Spielertrainer Andreas Hindelang der Führungstreffer, weil Musa Youssef den fälligen Strafstoß verwandelte. Allerdings war die Freude darüber bei den Oberallgäuern schnell verflogen, denn 70 Sekunden später glich Moritz Henkel zum 1:1 aus. Doch damit nicht genug, die jungen Memminger witterten nun Morgenluft und gingen durch Simon Neubrand sogar in Führung. Das Sonthofer Nervenkostüm war nun angespannt, der kurz zuvor ausgewechselte Marc Lorenz handelte sich auf der Bank die Ampelkarte ein, die jedoch keinen Einfluss auf sein Team hatte. Das wollte zu zehnt noch den Ausgleich und fing sich in der Nachspielzeit bei einem Konter noch das 1:3 durch den eingewechselten Mahfouz Boroh.

Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Musa Youssef (49./Foulelfmeter), 1:1 Moritz Henkel (51.), 1:2 Simon Neubrand (61.), 1:3 Mahfouz Boroh (90.+2)

Rote Karte: Tim Lorenz (17./1. FC Sonthofen)

Gelb-Rot: Marc Lorenz (nach Auswechslung, 72./1. FC Sonthofen)

Mit einem offensiv ausgerichteten Gegner musste sich der FV Illertissen II auseinandersetzen gewann gegen den Aaufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell mit 3:1. Bereits nach wenigen Minuten musste Lukas Frasch im Tor der Oberallgäuer gegen Julius Aschmann Kopf und Kragen riskieren (6.), eine Minute später vergab Luka Petrovic eine weitere Großchance. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt“, sagt Illertissens Trainer Herbert Sailer. Neuzugang Finn Annabring gelang das 1:0 mit einem Schuss von der Strafraumgrenze.

Auch in der Folge hatten die Illertissser einige Möglichkeiten, ließen sich jedoch von der robusten Spielweise des Neulings aus dem Konzept bringen. Der kam durch Christian Kreuzer kurz vor der Pause zum Ausgleich. Danach nahm der FVI das Zepter wieder in die Hand. Max Merkel traf mit viel Gefühl zum 2:1, das 3:1 erzielte erneut Annabring.

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Finn Annabring (12.), 1:1 Christian Kreuzer (43.), 2:1 Maximilian Merkel (50.), 3:1 Finn Annabring (68.)

Der VfB Durach setzt seinen Höhenflug fort und hat nach dem 2:1-Erfolg beim SC Oberweikertshofen jetzt schon mehr Punkte gesammelt als vergangene Saison nach 13 Partien. Durach hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, wurde aber noch nicht gefährlich. Bis zur 39. Minute. Dann sorgte Marco Faller für den Führungstreffer, als er nach Zuspiel von Tim Seefried den Ball gekonnt über SCO-Keeper Elias Reinert ins Netz lupfte. 180 Sekunden vergingen bis zum nächsten VfB-Jubel. Diesmal war Niklas Eggensperger nach einer Ecke von Gregor Mürkl sträflich frei und köpfte zum 0:2 ein.

Oberweikertshofen gelang im zweiten Spiel unter der Regie des neuen Spielertrainers Simon Schröttle zwar durch den zur Pause eingewechselten Yenal Strauß der schnelle Anschlusstreffer, doch danach bissen sich die Oberbayern an der starken Duracher Defensive regelrecht die Zähne aus.

Schiedsrichter: Richard Conrad (Putzbrunn) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Marco Faller (39.), 0:2 Niklas Eggensperger (42.), 1:2 Yenal Strauß (48.)