Nach der Führung wird es für den 1. FC Sonthofen bitter

Der Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen muss wohl kleinere Brötchen backen. Statt direkt um den Wiederaufstieg mitzuspielen, sind die Oberallgäuer in der Landesliga Südwest derzeit nur Mittelmaß. Gegen den FC Memmingen II verlor der FCS mit 1:3. Vorne dreht der TSV Schwabmünchen einsam seine Kreise und hielt sich mit dem 4:2-Erfolg beim FSV Pfaffenhofen ein weiteres Mal schadlos. Richtig stark präsentierte sich der TSV Rain beim 4:0 gegen Dachau 65.
Nichts wurde es mit dem erhofften Sieg für den 1. FC Sonthofen, am Ende jubelten sogar die Kellerkinder vom FC Memmingen II. Sie hatten nach vier Niederlagen in Serie die Nase vorne und gewannen überraschend mit 3:1.
Der erste Knackpunkt aus Sonthofer Sicht war der frühe Platzverweis für Tim Lorenz wegen einer vermeintlichen Notbremse. Trotzdem gelang dem FCS nach einem Foul an Spielertrainer Andreas Hindelang der Führungstreffer, weil Musa Youssef den fälligen Strafstoß verwandelte. Allerdings war die Freude darüber bei den Oberallgäuern schnell verflogen, denn 70 Sekunden später glich Moritz Henkel zum 1:1 aus. Doch damit nicht genug, die jungen Memminger witterten nun Morgenluft und gingen durch Simon Neubrand sogar in Führung. Das Sonthofer Nervenkostüm war nun angespannt, der kurz zuvor ausgewechselte Marc Lorenz handelte sich auf der Bank die Ampelkarte ein, die jedoch keinen Einfluss auf sein Team hatte. Das wollte zu zehnt noch den Ausgleich und fing sich in der Nachspielzeit bei einem Konter noch das 1:3 durch den eingewechselten Mahfouz Boroh.
Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Musa Youssef (49./Foulelfmeter), 1:1 Moritz Henkel (51.), 1:2 Simon Neubrand (61.), 1:3 Mahfouz Boroh (90.+2)
Rote Karte: Tim Lorenz (17./1. FC Sonthofen)
Gelb-Rot: Marc Lorenz (nach Auswechslung, 72./1. FC Sonthofen)
Mit einem offensiv ausgerichteten Gegner musste sich der FV Illertissen II auseinandersetzen gewann gegen den Aaufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell mit 3:1. Bereits nach wenigen Minuten musste Lukas Frasch im Tor der Oberallgäuer gegen Julius Aschmann Kopf und Kragen riskieren (6.), eine Minute später vergab Luka Petrovic eine weitere Großchance. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt“, sagt Illertissens Trainer Herbert Sailer. Neuzugang Finn Annabring gelang das 1:0 mit einem Schuss von der Strafraumgrenze.
Auch in der Folge hatten die Illertissser einige Möglichkeiten, ließen sich jedoch von der robusten Spielweise des Neulings aus dem Konzept bringen. Der kam durch Christian Kreuzer kurz vor der Pause zum Ausgleich. Danach nahm der FVI das Zepter wieder in die Hand. Max Merkel traf mit viel Gefühl zum 2:1, das 3:1 erzielte erneut Annabring.
Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Finn Annabring (12.), 1:1 Christian Kreuzer (43.), 2:1 Maximilian Merkel (50.), 3:1 Finn Annabring (68.)
Der VfB Durach setzt seinen Höhenflug fort und hat nach dem 2:1-Erfolg beim SC Oberweikertshofen jetzt schon mehr Punkte gesammelt als vergangene Saison nach 13 Partien. Durach hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, wurde aber noch nicht gefährlich. Bis zur 39. Minute. Dann sorgte Marco Faller für den Führungstreffer, als er nach Zuspiel von Tim Seefried den Ball gekonnt über SCO-Keeper Elias Reinert ins Netz lupfte. 180 Sekunden vergingen bis zum nächsten VfB-Jubel. Diesmal war Niklas Eggensperger nach einer Ecke von Gregor Mürkl sträflich frei und köpfte zum 0:2 ein.
Oberweikertshofen gelang im zweiten Spiel unter der Regie des neuen Spielertrainers Simon Schröttle zwar durch den zur Pause eingewechselten Yenal Strauß der schnelle Anschlusstreffer, doch danach bissen sich die Oberbayern an der starken Duracher Defensive regelrecht die Zähne aus.
Schiedsrichter: Richard Conrad (Putzbrunn) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marco Faller (39.), 0:2 Niklas Eggensperger (42.), 1:2 Yenal Strauß (48.)
Beim hochverdienten 4:0-Erfolg gegen den TSV Dachau 65 begeisterte der TSV Rain seinen Anhang. Dabei machten die Rainer schon vor der Pause fast alles klar. Nach Vorarbeit von Gabriel Merane gelang Dennis Lechner das 1:0 und drei Minuten später legte Paul Schmidt nach, als er einen Abpraller verwerten konnte. Kurz vor der Pause dann der nächste Paukenschlag: Ein Missverständnis im Dachauer Mittelfeld nutzte Eric Adam und vollendete seinen Sololauf zum 3:0.
Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Blumenstädter nicht locker, es sollte allerdings nur noch das 4:0 fallen. Fatlum Talla setzte sich dabei im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und verwandelte aus der Drehung. Nach dem Abpfiff sparte TSV-Spielertrainer Dominik Bobinger nicht mit Lob für seine Mannschaft: „Es hat richtig Freude gemacht, meiner Mannschaft zuzusehen – das war unsere bislang beste Saisonleistung. Der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient, wir hätten sogar noch ein, zwei Treffer mehr erzielen können.“ (gj) Lokalsport DW
Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 280
Tore: 1:0 Dennis Lechner (13.), 2:0 Paul Schmidt (16.), 3:0 Eric Adam (43.), 4:0 Fatlum Talla (65.)
Obwohl die Ausfallliste beim TSV Schwabmünchen lang war, feierte der Spitzenreiter auch beim FSV Pfaffenhofen einen Sieg. Das 4:2 war der siebte Dreier in Serie. Der Rumpfkader des TSV steckte auch den ersten Rückstand der Saison weg, für den Gabriel Hasenbichler gesorgt hatte. Innerhalb von drei Minuten drehte der Primus die Partie. Zuerst sorgte Robin Glöckle für den Ausgleich, dann traf Simon Amann zum 1:2. Beide Treffer wurden von Matthias Moser stark vorbereitet.
Nach der Führung wurde es kurios. Pfaffenhofens Torhüter Moritz Köhler schien Probleme zu haben und musste nach längerer Unterbrechung ausgewechselt werden. Dies sorgte für eine lange Nachspielzeit, in der noch das 2:2 fiel. Michael Senger verwandelte einen Elfmeter zum 2:2. Kurz nach Wiederbeginn ging Schwabmünchen erneut in Führung. Matthias Moser flankte und Pfaffenhofens Ersatztorhüter Lucas Schweiger ließ den Ball fallen – direkt vor die Füße von Simon Amann, der zum 2:3 einschob. Mit der Führung im Rücken blieben die Schwabmünchner am Drücker und legten durch Robin Glöckle noch das vierte Tor nach. (krup)
Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (13.), 1:1 Robin Glöckle (20.), 1:2 Simon Ammann (23.), 2:2 Michael Senger (45.+6/Foulelfmeter), 2:3 Simon Ammann (48.), 2:4 Robin Glöckle (57.)