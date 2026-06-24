"Nach der engen Saison im letzten Jahr ist Platz 4 ein Top-Ergebnis"

– Foto: Alexander Sättele

Im FuPa-Teamcheck zieht Marco Brumeisl, Spieler beim SV Eggingen in der Bezirksliga Donau/Iller, eine Bilanz. Der detaillierte Blick auf den Kader und die anstehenden Herausforderungen zeigt eine Mannschaft, die emotional gefestigt und voller Tatendrang in die Zukunft blickt.

Nach einer nervenaufreibenden Vergangenheit atmet die Mannschaft spürbar auf und blickt mit Stolz auf das Erreichte. „Wir sind sehr zufrieden mit der Saison 2025/2026. Nach der engen Saison im letzten Jahr, in der wir uns über die Relegation in der Liga halten konnten, ist Platz 4 ein Top-Ergebnis“, sagt Marco Brumeisl gegenüber FuPa.

Die Bindung innerhalb der Truppe ist für ihn ein zentraler Erfolgsfaktor: „Ansonsten ist die Stimmung, der Zusammenhalt und auch der Wille der Mannschaft extrem positiv hervorzuheben.“

Der Akteur sieht große sportliche Perspektiven in seinen Reihen: „Trotz dieser guten Saison steckt noch einiges mehr in unserer noch sehr jungen Mannschaft, die sich in den kommenden Jahren sicherlich noch weiterentwickeln wird.“ Besonders die Nachwuchskräfte sorgen für Freude und emotionale Stabilität im Verein. „Hervorzuheben ist vor allem die große Zahl sehr junger Spieler, die trotz ihres Alters bereits Verantwortung übernehmen und das vom Trainer erhaltene Vertrauen mit konstanten Leistungen zurückzahlen“, ergänzt Marco Brumeisl.

Kaderplanung und Rückkehrer

Auch personell geht man überaus optimistisch in die nächste Spielzeit. „Eigengewächs Valentin Ziegler kommt zurück zum SVE, nachdem er ein Jahr bei der SSG Ulm 99 in der Landesliga gespielt hat“, berichtet Marco Brumeisl.

Das familiäre Gefüge auf dem Platz wird sogar noch weiter gestärkt: „Sein jüngerer Bruder Tom-Luca Ziegler kommt aus der A-Jugend raus und verstärkt das Team.“ Auf der Torhüterposition gibt es ebenfalls frisches Blut: „Das Torwart-Team um Coach Markus Held wird ergänzt durch A-Jugend-Torhüter Noah Strobel.“ Zusätzlich wächst die sportliche Zuversicht durch genesene Akteure: „Außerdem erwartet der SVE die Langzeitverletzten Manuel Renz, Nils Wendling und Nils Henle zurück. Die Coaches haben alle verlängert und Abgänge gibt es Stand jetzt keine.“

Auf das besondere Highlight in der nahenden Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 angesprochen, nennt Marco Brumeisl einen traditionellen Moment der Mannschaftsfindung: „Wie jedes Jahr die Einstandsfeier der neuen Spieler.“

Ambitionen und Liga-Konkurrenz

Mit diesem gefestigten Aufgebot geht das Team mit klaren Zielen in das kommende Jahr. Die bloße Erleichterung der vergangenen Saison weicht einem gesunden sportlichen Ehrgeiz. „Ziel ist es, sich in der Liga weiter zu etablieren, frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und dann zu schauen, wie weit es nach oben gehen kann – im besten Fall bis ins obere Tabellendrittel“, erklärt Brumeisl.

Bei der Frage nach den Favoriten auf die Meisterschaft hat er die Konkurrenz exakt analysiert: „Vermutlich wird Staig wieder eine gute Rolle spielen, mit der Landesligasaison im Rücken ist mit Sicherheit auch der Anspruch da. Aber auch Srbija, Öpfingen oder Westerheim haben schon gezeigt, dass sie oben anklopfen können.“

Klare Meinung zu neuen Fußballregeln

Zum Abschluss äußert sich der Kicker noch zu den jüngsten Regeländerungen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft. Er schätzt dabei vor allem die ungestörte Dynamik des Spiels: „Mir gefallen Regeländerungen, die den Spielfluss fördern. Weniger Zeitspiel und mehr Nettospielzeit sind grundsätzlich positiv.“

Dennoch sieht er für seine Spielklasse keinen akuten Handlungsbedarf in diesem Bereich: „Da dieses Problem im Amateurfußball jedoch nicht so groß ist wie im Profibereich, finde ich nicht, dass solche Regelanpassungen dort in diesem Maße erforderlich sind.“