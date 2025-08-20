SV Heimstetten (rote Trikots) - FC Gundelfingen ----11meter TW SVH Moritz Knauf / 1:1 Ausgleich für Gundelfingen – Foto: Gerald Förtsch

Nach der 1:2 Niederlage herrscht Krisenstimmung beim SV Heimstetten

Das war eine Gerechte Heimniederlage für die Bayernliga-Fußballer des SV Heimstetten: Mit Halbchancen lässt sich das Bollwerk des FC Gundelfingen nicht knacken.

Heimstetten – So langsam droht die Saison der Unentschieden beim SV Heimstetten in die falsche Richtung zu kippen. Den vier Remis mit gewiss guten Ansätzen stehen nun auch zwei Niederlagen gegenüber. Und das 1:2 (1:1) zu Hause gegen den FC Gundelfingen war zu schlecht für einen Punkt. SVH-Trainerin Sarah Romert stellt sich in der Regel beeindruckend vor die Mannschaft, aber diesmal konnte sie die Enttäuschung nicht verbergen. Nach einer gerechten Niederlage blieb ihr nur die Erkenntnis, dass es diesmal von allem zu wenig war. Gundelfingen attackierte intensiv, betrieb viel Aufwand und war auch das eine Tor besser an diesem frustrierenden Abend im Sportpark Heimstetten.

Dabei hätte es auch ganz anders kommen können. Die ersten 20 Minuten gehörten den Gastgebern, die durch Dominique Girtler in Führung gingen (14.). Heimstetten dominierte, marschierte und hatte gute Chancen, um einen zweiten Treffer nachzulegen. In der Anfangsphase sah es aus, als würde man diesmal mit Gewalt diesen ersten Saisonsieg einkassieren. Probleme bei der Chancenerarbeitung