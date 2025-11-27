Nach Dender-Pleite: Antwerpen entlässt Coach Stef Wils

Die Entscheidung fiel unmittelbar nach der 1:2-Pleite im eigenen Stadion gegen Dender, das als Tabellenletzter in die Partie gegangen war. Für Antwerp war es der nächste Rückschlag in einer Serie enttäuschender Resultate, durch die der Verein in der Jupiler Pro League in die untere Tabellenregion abgerutscht ist.

Nach 15 Spieltagen rangiert die „Great Old“ lediglich auf Platz 14 und steckt damit mitten im Abstiegskampf, was den Druck auf Wils in den vergangenen Wochen kontinuierlich erhöht hatte. Bereits zuvor war aus dem Umfeld zu hören, dass die Verantwortlichen die mangelnde sportliche Entwicklung kritisch bewerteten.

In einer Mitteilung bedankte sich der Verein bei Wils für seinen Einsatz und kündigte an, „so schnell wie möglich“ einen neuen Cheftrainer zu präsentieren. Bis dahin übernehmen die bisherigen Assistenztrainer interimsweise den Trainingsbetrieb und die Vorbereitung auf die kommenden Ligaspiele.