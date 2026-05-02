Nach den Spielern jetzt die Trainer

– Foto: Janina Alheit

Wie Hessensport24 berichtet, hat der TuSpo Guxhagen frühzeitig zentrale Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen und setzt dabei auf Beständigkeit im Trainerteam. Vor allem die Verlängerung mit Hendrik Schmidt ist für den Kreisoberligisten ein wichtiges Signal.

Der Cheftrainer bleibt dem Verein über den Sommer hinaus erhalten und soll den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen. Seit seinem Amtsantritt hat Schmidt die Mannschaft nicht nur sportlich stabilisiert, sondern ihr auch eine erkennbare Handschrift verliehen – geprägt von Geschlossenheit, Einsatzfreude und klaren Abläufen auf dem Platz.

Auch über Schmidt hinaus herrscht beim TuSpo personelle Kontinuität. Michael Bilau hat seine Zusage als Trainer der zweiten Mannschaft ebenfalls gegeben, während Nils Werner weiterhin für das Torwarttraining verantwortlich sein wird.