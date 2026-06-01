„Nach den Bundesliga-Teams die besten Fußballer ihres Jahrgangs“: Waldeck-U19 ist Bayernliga-Meister Transfers zu Top-Vereinen im Amateurfußball von Sarah Georgi · Heute, 14:56 Uhr · 0 Leser

Der SV Waldeck Obermenzing überzeugt mit seiner Nachwuchsarbeit. – Foto: Andreas Roith

Der SV Waldeck Obermenzing stellt eine der besten bayerischen A‑Jugenden. Nach dem verpassten Aufstieg feierte das Team die Bayernliga-Meisterschaft.

Es ist schon lange bekannt, dass der SV Waldeck in der Nachwuchsarbeit eine ausgezeichnete Adresse im Münchner Raum ist. Wie gut sie aber wirklich ist, das hat die A-Jugend in dieser Saison unter Beweis gestellt. Nachdem die Mannschaft in der Hinrunde knapp den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga verpasste, krönte sie sich am Saisonende mit dem Meistertitel in der Bayernliga. Aufsteigen werden sie dadurch zwar nicht, da nur nach der Hinrunde in die DFB-Nachwuchsligen aufgestiegen werden kann. Dennoch sind die sie eines der besten bayerischen U19-Teams. „Ich glaube, die Jungs realisieren noch gar nicht so ganz, wie cool das Ganze ist. Sie sind nach den Bundesliga-Mannschaften die besten Fußballer ihres Jahrgangs. Ich hoffe, dass sie sich irgendwann zurückerinnern und denken, es war schon eine schöne Zeit als Mannschaft“, sagt Philipp Kaiser im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Er trainierte das Team mit Herzblut. Zwei Spieltage vor Schluss machte die Elf die Meisterschaft sicher, und das, obwohl der SV Waldeck in der Rückrunde mit vielen Verletzten und einem dünnen Kader zurechtkommen musste.

U-19-Fußballer des SV Waldeck wechseln in die Bayern- und Landesliga Die Trainer konnten manchmal selbst kaum glauben, was sie sahen: „Wir hatten in jedem Spiel Phasen drin, in denen wir als Trainerteam nur von draußen klatschen konnten.“ Neben dem Meistertitel in der Bayernliga holte sich das Team in dieser Saison auch den zweiten Platz bei der Süddeutschen Hallenmeisterschaft. Eine gemeinsame Fortsetzung der Erfolgsgeschichte wird es aber leider nicht geben, da die Jungs des älteren Jahrgangs, die Mehrzahl der Mannschaft, nun den Schritt in den Erwachsenenbereich gehen.

So sehen Meister aus: Die U19 hat sich in der Bayernliga den Titel geholt. – Foto: SV Waldeck Obermenzing

Wie bei Vereinen mit leistungsstarken Nachwuchsteams üblich, kann auch der SV Waldeck nicht jedes Jahr etliche Nachwuchsspieler in der ersten Herrenmannschaft unterbringen und bei so großen Erfolgen auch nicht alle halten. So bleibt nach der Bayernliga-Meisterschaft voraussichtlich nur ein Spieler dem Verein im Herrenbereich erhalten. Die anderen erobern die Bayern- oder Landesliga bei Vereinen wie Pipinsried (Maximilian Haas), Heimstetten (Konrad Lieschke und Moritz May), Schwaig (Lennox Gürsoy), Ismaning (Philippe Beij) oder Unterföhring (Vitus Asam und Erik Bär), um nur einige Beispiele zu nennen.

Das stolze Trainer-Team: Filip Vnuk, Philipp Kaiser und Luis Milicevic (v.l.) – Foto: SV Waldeck Obermenzing