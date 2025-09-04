"Nach den Bildern war es ganz klar kein Elfmeter"

Nach einem mitreißenden und abwechslungsreichen Oberligaspiel am gestrigen Mittwochabend beim 1. CfR Pforzheim steht am Ende ein 2:2. Der TSV Essingen zeigte dabei eine deutliche Steigerung in der zweiten Halbzeit.

Die ebenfalls noch ungeschlagenen Pforzheimer übernahmen früh das Kommando. Köpf sah, dass seine Mannschaft in der ersten Halbzeit klar unterlegen war: "Die ersten fünf bis zehn Minuten waren in Ordnung. Da hatten wir etwas Ballbesitz und gute Vorstöße. Danach hat uns Pforzheim an die Wand gespielt."

Zwei Änderungen nahm Essingens Trainer Simon Köpf im Vergleich zum 2:0 gegen Göppingen in seiner Startelf vor: Max Neunhoeffer startete für Besnik Koci und Niklas Groiß ersetzte Lirim Hoxha.

Die Hausherren erspielten sich einige Möglichkeiten, trafen aber das Tor nicht. Die Versuche von Noah Lulic (10.) und Dominik Salz (18.) parierte Jerome Weisheit. Der Volleyschuss von Joao Victor Schick ging über das Tor (24.), Lulic und Dominik Salz verpassten bei einer Doppelchance jeweils knapp (30.). "Wir können 2:0 oder 3:0 hinten liegen", so Köpf. In der 45. Minute war Weisheit nochmal gegen Lulic zur Stelle, die darauffolgende Ecke brachte dann aber die Pforzheimer Führung: Eher zufällig kam der Ball im Sechzehner zu Salz, der trocken aus der Drehung zum 1:0 einschoss.

Essingen nach der Pause deutlich verbessert

Zum zweiten Durchgang reagierte Köpf und brachte mit Julian Biebl einen zweiten Sechser neben Daniel Schelhorn. "Wir wollten das Zentrum mehr stärken", so der Essinger Coach zur Umstellung. Zunächst war allerdings erstmal wieder Weisheit gefordert, der den Kopfball von Salz aus kurzer Distanz abwehrem konnte.

Auf der anderen Seite in der 52. Minute die bis dahin beste Essinger Gelegenheit: Patrick Auracher köpfte nach einem Freistoß von Schelhorn auf das Tor, doch Torwart Sven Altmann war schnell unten und parierte. Kurz darauf fast der perfekte Einstand des gerade eingewechselten Lennart Ruther, doch der Kopfball des langen Innenverteidigers strich knapp über das Tor.

"Wir waren aggressiver, besser in den Zweikämpfen und haben uns dann mit dem Ausgleich belohnt", so Köpf zur Phase nach dem Seitenwechsel. Dem 1:1 in der 57. Minute ging eine Kopfballverlängerung von Erman Kilic voraus, Janik Wiedmann marschierte auf der rechten Seite zur Grundlinie und flankte punktgenau auf Groiß, der per Kopf das 1:1 markieren konnte.

Essingen dreht das Spiel

In der 68. Minute flankte Biebl aus dem Halbfeld vor das Tor. Groiß nutzte ein Missverständnis in Pforzheims Defensive, spritzte dazwischen und wurde von Altmann gefoult. Wiedmann übernahm vom Elfmeterpunkt Verantwortung und verwandelte mit einem platzierten Schuss zum 1:2.

Es lag der sechste Essinger Sieg im sechsten Oberligaspiel in der Luft, doch dieses Mal sollte es anders kommen. Pforzheim konnte in der Schlussphase noch einmal Druck aufbauen. Nach einer Flanke kam es am Sechzehnereck zu einem Zweikampf. Tim Schwaiger kam zu Fall. Schiedsrichterin Franziska Vögele hatte ein Foul erkannt und entschied auf Elfmeter. Schwaiger trat selber an und traf zum 2:2-Endstand.

Köpf ärgerte sich über die Entscheidung: "Nach den Bildern war es ganz klar kein Elfmeter. Die Schiedsrichterin hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Leider hat sie das gepfiffen." Das Fazit des 38-Jährigen fiel folgendermaßen aus: "Insgesamt war der Ausgleich verdient, aber nach dem Spielverlauf ist es natürlich schade, dass wir nicht die drei Punkte mitgenommen haben."

Dennoch kann der TSV Essingen voller Selbstvertrauen ins Derby gegen den VfR Aalen gehen. Anpfiff ist am Samstag um 14:30 Uhr.

Der TSV Essingen bietet für diese Partie einen Vorverkauf an. Tickets gibt es bei Getränke Meyer, Promac4u und im Vereinsheim „TSV für Leib und Seele“.