Nach den Arslanboga-Brüdern: Auch Derikx wechselt nach Scherpenberg

Unschönes Ende einer tollen Zusammenarbeit

Nach sechs Spielzeiten und 37 Toren für die erste Mannschaft verlässt Derikx den Tabellenzwölften der Landesliga, den 1.FC Lintfort. In den letzten Jahren war er immer wieder einer der entscheidenen Spieler für den Erfolg der Lintforter. Auch in dieser Spielzeit hat der 27-Jährige 15 Scorerpunkte in 16 Partien erzielt und ist somit eines der Schlüsselelemente für den gesicherten Mittelfeldplatz des FC.