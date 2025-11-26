Nach Demirel-Rücktritt: Hürtürkel präsentiert neues Trainerteam

Faruk Namdar (li.) und Umut Ugur Binici (r.) mit dem Vereinsvorsitzenden Hamit Örs (Mitte) – Foto: Verein

Der BSV Hürtürkel hat ein neues Trainer-Duo vorgestellt.

Vor rund zwei Wochen gab der BSV Hürtürkel bekannt, dass Abdüssamed Demirel, der bis dahin als Trainer sowie sportlicher Leiter fungierte, seine Ämter beim Landesligisten niederlegen würde. Der ehemalige Torjäger sagte selbst: „Meine Entscheidung ist nicht gegen den Verein, sondern für seine Zukunft." Demirel übernahm das Team nach dem Aufstieg in die Bezirksliga 2023, führte Hürtürkel noch in dieser Saison in die Landesliga. Dort konnte man in der Vorsaison solide die Klasse halten. Nun steht Hürtürkel sportlich schlechter da, kämpft um den Klassenerhalt. Dafür scheint Demirel selbst neue Impulse für nötig erachtet zu haben.

Der Verein reagierte nun umgehend und hat noch vor dem nächsten Spiel - am Samstag steigt das Kellerduell gegen Empor II - ein neues Trainer-Duo präsentieren können. Umut Ugur Binici übernimmt per sofort die Leitung der 1. Herren. Der 41-Jährige war unter anderem beim SSC Südwest, Hilalspor, Türkspor und zuletzt bei Al-Dersimspor tätig. Unterstützung bekommt Binici von Faruk Namdar, der ebenfalls bei Türkspor und Al-Dersimspor, aber auch bei Türkiyemspor Erfahrung sammelte.