Nach dem Zwangsabstieg blüht die TG Wallertheim auf

Wallertheim. Es war eine sehr bittere Pille, die die TG Wallertheim schlucken musste: Statt A-Klasse Alzey-Worms ging es genau in die entgegengesetzte Richtung. Der Traditionsklub wurde vom Verband in die C-Klasse zurückgestuft, weil er sein Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen wollte. Abteilungsleiter Andreas Lamberty: "Eingetreten ist damit tatsächlich der Worst Case".

In Wehklagen bricht bei der TG Wallertheim niemand aus, weil sie nicht einmal in der B-Klasse bleiben konnte. "Das erlaubten die Statuten nicht. Das muss man dann akzeptieren", so Lamberty. Letztlich, sagt der Abteilungsleiter, der auch das Tor der Wallertheimer hütet, habe sich sogar alles zum Guten gewendet. Vielleicht war es ein Wink des Schicksals, dass alle Versuche scheiterten, mithilfe von Spielgemeinschaften einen für die A-Klasse konkurrenzfähigen Kader auf die Beine zu stellen.

Seit 1996 spielten die Wallertheimer in Spielgemeinschaften. Sehr erfolgreich waren sie einst als führender Klub in der SG Wiesbachtal, die in besten Zeiten Bezirksliga-Niveau hatte. Nach dem Aus dieser SG koalierten sie mit dem TV Sulzheim, mit dem sie in der zurückliegenden Saison Vizemeister der B-Klasse Alzey-Worms wurden. Trotzdem kündigten die Sulzheimer die Allianz auf, was seitens der Wallertheimer heute noch bedauert wird.

Kader zu klein, um in der A-Klasse zu bestehen

Dieser Bruch schmälerte die Personaldecke. Hinzu kam, dass auch Spielertrainer Levent Yalkin avisierte, den Verein zum Saisonende verlassen zu wollen. Dass ihn einige Fußballer begleiten würden, war klar. Obwohl die TG mit Roland Klein rasch einen namhaften Coach als Nachfolger von Yalkin präsentierte, fanden sich nicht ausreichend Fußballer, um in der A-Klasse bestehen zu können.

TuS Gau-Heppenheim war der fast ideale Partner

Die TGW fand mit TuS Gau-Heppenheim einen potenziellen Verbündeten, mit dem "gute Gespräche" geführt wurden, sagt Lamberty. Klar, die Partnerschaft wäre eine Win-Win-Situation für beide Klubs gewesen. Die TG Wallertheim hätte das Startrecht für die A-Klasse eingebracht, TuS Gau-Heppenheim – nunmehr auch C-Ligist – eine gute Personaldecke.

Trotzdem machten beide Klubs keine gemeinsame Sache. Lamberty: "Der Haken war einfach die Entfernung. Wir alle wissen, dass einige Fußballer gerade in den Wintermonaten Motivationsschwierigkeiten haben. Wenn die dann nicht direkt in Wohnortnähe trainieren können, sondern erst noch 20 Kilometer weit fahren müssen, dann hören sie auf", reflektiert der Abteilungsleiter.

Dennis Barth und Christian Hessinger werden aktiv

Von daher verzichtete die TG auf die Kooperation mit TuS Gau-Heppenheim und rief ein neues, eigenes Projekt aus: Ein Neuanfang in der C-Klasse, auch mit älteren, teils schon inaktiven Wallertheimern. Eine Idee, die nach Worten von Lamberty ein voller Erfolg wurde. Fußballer wie der ehemalige Bezirksliga-Torjäger Dennis Barth, Florian Jöst oder Christian Hessinger steigen wieder bei der TG ein. Nach Ansicht des Abteilungsleiters auch, weil Roland Klein als Ex-Wiesbachtaler bereit war, als Trainer mit in die C-Klasse zu gehen. Lamberty: "Das war wichtig, dass er mit an Bord bleibt".

Single-Projekt mit Dynamik

28 Mann mit Wallertheimer Stallgeruch seien inzwischen im Kader. "Das ist Wahnsinn und zeigt uns unterm Strich, dass wir die richtige Lösung gewählt haben." So viele Spieler hätten die Wiesbachtaler nicht auf die Beine gebracht, wenn sie mit TuS Gau-Heppenheim zusammengegangen wären. Rund 15, schätzt Lamberty, wären es in dem Fall gewesen. Das zeigt, welche Dynamik das Single-Projekt entfacht hat. Mit Michael Szymkow war ein leidenschaftlicher Wallertheim indes nicht bereit, den Weg mitzugehen. Er schloss sich der SG Weinheim/Heimersheim an.

Trotz dieser Manpower sieht Lamberty die TG Wallertheim nicht unter den Titelfavoriten. Die teils hochkarätigen Abgänge, allen voran Levent Yalkin, müssen kompensiert werden. Dass sich bekannte Fußballer aus den Glanzzeiten der SG Wiesbachtal reaktivieren ließen, sollte ebenfalls kein Grund sein, abzuheben. Sie brauchen Zeit, um fit zu werden. Und die Mannschaft braucht Zeit, sich zu finden, reflektiert der Abteilungsleiter.

Neu eingeführtes "Flex-Modell" wird nicht gebraucht

Dank des großen Kaders dürften die TGWler in dieser Runde eine ordentliche Personaldecke haben, um in allen 22 Saisonspielen mit elf Mann aufzulaufen. Der Zwangsabsteiger bräuchte daher nicht das zu dieser Saison eingeführte Flex-Modell, dem Lamberty mit gemischten Gefühlen gegenübersteht. Natürlich, sagt er, hilft es, die Mannschafts-Erosion in der C-Klasse einzudämmen, wenn dünn besetzte Teams die Option ziehen können, mit nur neun Mann aufzulaufen. Aber auch diese Medaille hat eine andere Seite. Da sich der Gegner anpassen muss, also auch in geringerer Mannschaftsstärke antreten muss, leiden die Vereine mit üppigem Personalstamm. So wie die TGW, wo Roland Klein zwei Spielern gegebenenfalls am Wochenende sagen muss, dass sie nicht zur Startelf zählen. Obwohl sie trainiert haben. Auf Dauer, kann sich Lamberty vorstellen, könnte das zum Frust führen. Klubs mit ordentlicher Personaldecke könnte diese Modifikation des Regelwerks am Ende sogar schaden.