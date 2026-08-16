Nach dem Wiederaufstieg: Daran lässt sich Engels in Wachtberg messen Bezirksliga, Staffel 2: Der SV Wachtberg ist nach einem Jahr in der Kreisliga A zurück in der Bezirksliga. Für Trainer Patric Engels geht es in der kommenden Saison klar um den Klassenerhalt. von Niklas Bien · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Torwart Philipp Kickel ist beim SV Wachtberg noch immer an Bord – Foto: Christoph Tiroux

Der SV Wachtberg ist zurück. Nach einem Jahr in der Kreisliga A ist dem SVW der direkte Wiederaufstieg gelungen – das klar definierte Saisonziel. Bis 2023 war Wachtberg noch in der Landesliga unterwegs, mit der Rückkehr auf die Verbandsebene ist der Negativtrend der vergangenen Jahre umgekehrt. Nun soll wieder Stabilität einkehren, wie Trainer Patric Engels betont: "Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Daran lassen wir uns auch am Ende messen."

Für dieses Ziel haben der Chefcoach und seine Mannschaft seit dem 20. Juli die Vorbereitung aufgenommen. "In den ersten ein bis zwei Wochen ist es immer etwas schwieriger, da der ein oder andere Spieler in Urlaub ist. Ansonsten haben alle anwesenden Spieler Vollgas gegeben und an der Grundlagenausdauer gearbeitet", sagt Engels. Jugend forscht auf der Zugangsseite Nur ein Spieler aus dem Aufstiegskader ist dabei nicht mehr an Bord. Gordon Latz, mit neun Toren und zehn Assists durchaus ein Puzzleteil der Kreismeisterschaft, hat sich dem C-Ligisten SC Villip angeschlossen.

>>> Alle Transfers des SV Wachberg Mit Thierry-Nomel Schönleber, Christian Knieps (beide FC Blau-Weiß Friesdorf), Badre-Dine Amraoui, Ozan-Cem Baskaya, Petras Azoualesei Wolf (alle SG Andernach) und Yannik Bruchhausen (Erfa Gymnich) kann Engels zur kommenden Saison dafür auf sechs, zum Großteil extrem junge, Neuzugänge bauen. "Es gilt nun die neuen Spieler zu integrieren und auf unser Spielweise einzustellen", betont der 53-jährige Cheftrainer. Engels sieht Merl, Niederkassel und Oberdrees vorne Für Wachtberg geht es in Jahr eins nach dem Wiederaufstieg einzig um den Klassenverbleib, trotzdem hat auf Nachfrage von FuPa Mittelrhein natürlich auch Engels eine Prognose im Aufstiegsrennen gewagt.