Nach dem Wechsel brechen alle Dämme - von Allwörden gelingt Dreierpack 1. Kreisklasse: Drochtersen/Assel V unterliegt Wischhafen/Dornbusch 3:5

Die torlose 1. Halbzeit zeigte bereits einen überlegenen Gast. „Der FC war besser, hatte ein oder zwei richtig gute Gelegenheiten, die recht kläglich vergeben wurden. Das 0:0 war für uns glücklich“, gab D/A-Trainer Andre Matties zu. Zur Pause wechselte Wischhafens Coach Stefan Raap den Sieg ein. Er brachte mit Alexander von Allwörden einen weiteren Angreifer, der zum Matchwinner werden sollte. Ab Minute 54 nahmen die Protagonisten Fahrt auf. Der starke Niklas Junge nutzte einen Defensivschnitzer der Hausherren zum 0:1. Jetzt ging es im Minuten weiter. Sascha Rinne glich schnell aus. Zweimal Alexander von Allwörden sowie Bjarne Mahler stellten innerhalb von nur neun Minuten auf 1:4. „Wir leisteten uns einfach zu viele Fehler, die der FC eiskalt ausnutzte. Unsere Moral war aber gut und wir kamen wir nochmal heran und hätten durchaus das 4:4 machen können“, so Matties. Ein Eigentor von Christian Stachs und Andi Junge sorgten in der Schlussphase für ungeahnte Spannung. Ein Konter über und von Alexander von Allwörden abgeschlossen, brachte die Entscheidung. „Wischhafen/Dornbusch war besser, also geht das Ergebnis in Ordnung. Niklas Junge, der alles abräumte, und der dreifache Torschütze von Allwörden machten den Unterschied. 25 starke Minuten reichten uns nicht, da mitzuhalten. Das Derby war sehr fair. Wenn ich als Trainer die erste Gelbe Karte bekomme, ist das schon bezeichnend“, so Andre Matties, der mit seinem Team am nächsten Spieltag nach Estorf muss. Der FC geht gut gerüstet in das Topspiel gegen Spitzenreiter Cranz-Estebrügge II.

Schiedsrichter: Ferhat Hansu - Zuschauer: -

Tore: 0:1 Niklas Junge (54.), 1:1 Sascha Rinne (56.), 1:2 Alexander von Allwörden (60.), 1:3 Bjarne Mahler (62.), 1:4 Alexander von Allwörden (69.), 2:4 Christian Stachs (76. Eigentor), 3:4 Andi Junge (80.), 3:5 Alexander von Allwörden (90.+3)