Nach dem verpassten Aufstieg beginnt beim MSV der Umbruch

Viel Spannung, aber kein Happy End hielt die Aufstiegsrelegation für den MSV Düsseldorf bereit. Nach zwei Unentschieden gegen den Duisburger FV und den OSV Meerbusch mussten die Mannen um Trainer Goran Tomic am letzten Spieltag tatenlos zusehen, wie der Konkurrent aus Duisburg mit einem 6:3-Sieg über Meerbusch den Aufstieg in die Landesliga eintütete. Moussa Ouayd, Sportlicher Leiter des MSV, wollte der verpassten Aufstiegschance aber nicht lange nachtrauern. „Ich bin kein Mensch, der negativ denkt. Wir haben eine tolle Saison gehabt, hatten viel Spaß zusammen und haben guten Fußball gespielt“, erklärte der Sportchef.
Unbestritten wusste der ehemalige Oberligist über weite Strecken der abgelaufenen Spielzeit mit einer namhaft besetzten Mannschaft zu überzeugen. Eine Zeit lang marschierten die Elleraner in der Tabelle souverän vorne weg, ehe ihnen – wohl auch bedingt durch zwei angesetzte Wiederholungsspiele – auf der Zielgeraden Spieler und Kraft ausgingen.
Ob der MSV in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in Richtung Landesliga nehmen kann, bleibt abzuwarten. Denn an der Heidelberger Straße wird sich in der Sommerpause einiges verändern. Die „Mönchengladbacher Fraktion“ um Jannik Stevens, Aaram Abdelkarim, Drilon Istrefi und Sinan Kurt zieht einen Schlussstrich unter das Kapitel MSV. Während Stevens und Abdelkarim künftig den Mönchengladbacher Bezirksliga-Absteiger Türkiyemspor verstärken werden, zieht es Ex-Profi Kurt und Istrefi dem Vernehmen nach zu einem Viersener A-Kreisligisten. Es würde nicht überraschen, wenn es sich bei diesem um den ebenfalls gerade abgestiegenen Traditionsklub 1. FC Viersen handelt. „Für die Jungs war der Aufwand, um zu Training und Spiel zu kommen, auf Dauer einfach zu hoch“, sagte Ouayd.
Der Sportchef des MSV sieht die Abgänge gelassen. Und auch die möglichen Verluste von Carlos Penan und Said Harouz – das Duo hat sich noch Bedenkzeit erbeten – würden den Funktionär nicht um den Schlaf bringen. Vielmehr will Ouayd die sich dadurch ergebende Möglichkeit nutzen, um den Kader zukunftsfähiger zu gestalten. „Wir wollen die Mannschaft etwas verjüngen und auch Spieler dazu holen, die eine hohe Bereitschaft mitbringen, gegen den Ball zu arbeiten. Denn das hat uns in der abgelaufenen Spielzeit etwas gefehlt“, so Ouayd.
An den Schwächen des Kaders feilen wird auch in der neuen Saison Goran Tomic. „Ich freue mich, dass uns der Trainer trotz anderer Angebote erhalten bleibt“, betont Ouayd. Gemeinsam mit Tomic will er nun eine Mannschaft um die verbleibende Stützen wie Wiren Bhaskar, Nihat Tepegöz, Tom Voss und Vedin Kulovic bauen. Dass Torhüter Shunsuke Takahashi dem Stamm nicht mehr angehören wird, ärgert den Sportlichen Leiter. „Er hat uns vor drei Monaten seine Zusage gegeben, wechselt nun aber doch“, echauffiert sich der starke Mann in sportlichen Fragen beim MSV.