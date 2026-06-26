Nach dem verpassten Aufstieg beginnt beim MSV der Umbruch Am Ende musste der MSV Düsseldorf tatenlos mitansehen, wie der Duisburger FV den Aufstieg in die Landesliga schaffte. In Eller stehen nun einige Abgänge fest, der Kader soll jünger werden. Eine Personalie ärgert den Sportlichen Leiter Moussa Ouayd. von Marcus Giesenfeld · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Beim MSV stehen Veränderungen an – Foto: Sascha Köppen

Viel Spannung, aber kein Happy End hielt die Aufstiegsrelegation für den MSV Düsseldorf bereit. Nach zwei Unentschieden gegen den Duisburger FV und den OSV Meerbusch mussten die Mannen um Trainer Goran Tomic am letzten Spieltag tatenlos zusehen, wie der Konkurrent aus Duisburg mit einem 6:3-Sieg über Meerbusch den Aufstieg in die Landesliga eintütete. Moussa Ouayd, Sportlicher Leiter des MSV, wollte der verpassten Aufstiegschance aber nicht lange nachtrauern. „Ich bin kein Mensch, der negativ denkt. Wir haben eine tolle Saison gehabt, hatten viel Spaß zusammen und haben guten Fußball gespielt“, erklärte der Sportchef.

Unbestritten wusste der ehemalige Oberligist über weite Strecken der abgelaufenen Spielzeit mit einer namhaft besetzten Mannschaft zu überzeugen. Eine Zeit lang marschierten die Elleraner in der Tabelle souverän vorne weg, ehe ihnen – wohl auch bedingt durch zwei angesetzte Wiederholungsspiele – auf der Zielgeraden Spieler und Kraft ausgingen. Die „Mönchengladbacher Fraktion“ ist weg Ob der MSV in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in Richtung Landesliga nehmen kann, bleibt abzuwarten. Denn an der Heidelberger Straße wird sich in der Sommerpause einiges verändern. Die „Mönchengladbacher Fraktion“ um Jannik Stevens, Aaram Abdelkarim, Drilon Istrefi und Sinan Kurt zieht einen Schlussstrich unter das Kapitel MSV. Während Stevens und Abdelkarim künftig den Mönchengladbacher Bezirksliga-Absteiger Türkiyemspor verstärken werden, zieht es Ex-Profi Kurt und Istrefi dem Vernehmen nach zu einem Viersener A-Kreisligisten. Es würde nicht überraschen, wenn es sich bei diesem um den ebenfalls gerade abgestiegenen Traditionsklub 1. FC Viersen handelt. „Für die Jungs war der Aufwand, um zu Training und Spiel zu kommen, auf Dauer einfach zu hoch“, sagte Ouayd.