Nach dem Verbandsliga-Abstieg: Acht neue Gesichter beim CFC Germania

Wie schon beim letzten Besuch in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts ging das Verbandsliga-Kapitel des CFC Germania im Sommer erneut nach nur einem Jahr wieder zu Ende. Für die neue Saison in der Landesliga plant der Absteiger bisher mit acht neuen Gesichtern.

Neben den beiden arrivierteren Kräften begrüßen die Köthener viel frisches Blut in ihren Reihen. Mit dem 21-jährigen Max Hobohm wechselt ein junger Defensivspieler vom SV Dessau 05 II zu den Germanen. Für die Dessauer durfte Hobohm auch schon einige Male in der Verbandsliga ran. "Als regional verwurzelter Spieler steht er voll und ganz hinter den Zielen und Visionen des CFC", schreibt der Club.

Hinzu kommen mit dem 19-jährigen Philipp Heller und dem 23-jährigen Nico Grabitzki zwei junge Akteure von der FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau. Grabitzki spielte schon für Reppichau in der Landesliga. Die "gemeinsamen Ambitionen, perspektivisch in die Verbandsliga aufzusteigen, sowie das starke Umfeld" seien Gründe für seinen Wechsel gewesen. Angreifer Heller, der 15 Tore in der Vorsaison erzielt hatte, spreche "das Ziel, mit der Mannschaft den Wiederaufstieg anzugehen" besonders an. Zu den Spielerprofilen:

>> Max Hobohm

>> Philipp Heller

>> Nico Grabitzki

Zwei 18-Jährige und ein 17-jähriger stoßen zum Landesliga-Kader

Darüber hinaus begrüßen die Köthener drei Youngsters, die ihre ersten Schritte im Herrenbereich gehen wollen. Zuletzt für die A-Junioren der SG Union Sandersdorf im Einsatz war Finn Mathis Körner. Der 18-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des VfB Borussia Görzig und bringe "frischen Ehrgeiz sowie Entwicklungspotenzial mit", heißt es und weiter: "Seine Einstellung passt perfekt zum Weg, den wir beim CFC gehen – jung, hungrig und voller Tatendrang."

Dies gilt auch für Daher El Mahmud und Bryan Streuber, die aus den eigenen Reihen in den Landesliga-Kader gezogen werden. Der 18-jährige El Mahmud ist seit anderthalb Jahren beim CFC und lief zuletzt für die Zweite auf. "Er ist flexibel im Sturm und Mittelfeld einsetzbar und hat klare Ziele: Spielzeit, Teamstärke, Aufstieg!", heißt es. Dagegen ist der noch 17-jährige Streuber ganz neu im Herrenbereich. "Mit Tempo, Spielintelligenz und unermüdlichem Einsatz will Bryan das Team in der Landesliga unterstützen", schreibt der CFC über den "flexibel auf allen Positionen" einsetzbaren Offensiv-Youngster. Zu den Spielerprofil:

>> Finn Mathis Körner

>> Daher El Mahmud

>> Bryan Streuber

