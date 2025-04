Nach dem Trainerwechsel geht Neugablonz leer aus

Layth Pechnig (8) konnte den Untrasrieder Keeper Samuel Beisele nicht bezwingen. – Foto: Stefan Günter

In der Allgäuer Kreisliga Süd ist die Situation für den BSK Olympia Neugablonz zwar nicht komfortabel, der Klassenerhalt ist aber noch nicht eingetütet. Weshalb der bisherige Trainer Nicolas Zenkner früher als geplant den Stuhl räumte und Eugen Erhart den Platz überließ. Aber auch mit dem neuen Coach ging der BSK leer aus, unterlag dem SC Untrasried mit 2:3. Einen herben Rückschlag im Abstiegskampf musste der TSV Oberstaufen einstecken, der mit 0:8 beim TSV Buching/Trauchgau unterlag. An der Spitze konnte der TV Weitnau seinen Vorsprung zumindest vorübergehend ausbauen, weil der Verfolger SG Betzigau/Wildpoldsried erst am Vorabend des 1. Mai im Einsatz ist.



Schiedsrichter: Manuel Lang (Blaichach) - Zuschauer: 120 Der Trainerwechsel hat beim BSK Olympia Neugablonz keine Kräfte freigesetzt, gegen den SC Untrasried setzte es eine 2:3-Heimpleite. Dabei ging der BSK früh in Führung: Benjamin Maier erzielte in der 16. Minute das 1:0. Doch die Untrasrieder antworteten prompt. Alexander Gropper nutzte einen Rückpass der Neugablonzer und vollendete im Eins-gegen-Eins zum 1:1 (18. ). Nur vier Minuten später war Gropper erneut zur Stelle und traf mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern zum 1:2. Denis Hoxhaj glich in der 67. Minute für Neugablonz aus. In der Schlussphase war der BSK in Unterzahl. Layth Pechnig sah als Erster die Gelb-Rote Karte (89.). In der Nachspielzeit traf Tobias Kopf mit einem abgefälschten Schuss zum 2:3 und wenig später flog mit Eraldo Stafa ein weiterer Neugablonz mit Gelb-Rot vom Platz.Schiedsrichter: Manuel Lang (Blaichach) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 124 Mit der 0:3-Niederlage beim SV Mauerstetten schwinden die Aufstiegsträume des FC Füssen. Leon Scheske stellte in der 17. Minute die Weichen auf Sieg, als er nach einer Vorlage von Markus Kees zum 1:0 traf. Nur fünf Minuten später erhöhte Kees selbst auf 2:0, nachdem ihn Scheske bedient hatte. In der zweiten Halbzeit sorgte Manuel Marx in der 62. Minute für den Endstand, als er nach einem Pass von Stefan Moser traf.Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 124



Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 150 Der TSV Buching/Trauchgau brannte ein regelrechtes Feuerwerk ab und schickte den TSV Oberstaufen mit einer 8:0-Packung auf die Heimfahrt. Tobias Stöller eröffnete in der 15. Minute das Schützenfest mit einem Kopfballtor nach einer Ecke von Cedric Kithiy. Moritz Mösmang erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0, nachdem Simon Lang ihn perfekt bediente. Sebastian Mathe folgte mit einem Traumlupfer zum 3:0. Ein Elfmeter durch Kithiy, nach einem Foul an Mathe, brachte das 4:0. Michael Filser verwandelte einen weiteren Elfmeter zum 5:0, bevor Mösmang und Mathe auf 7:0 erhöhten. Johannes Wenzl setzte den Schlusspunkt mit seinem ersten Tor in der 86. Minute.Schiedsrichter: Tizian Hörmann (Seifriedsberg) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Christoph Grotz (Lengenwang) - Zuschauer: 100 Im Starzlachauenstadion setzte sich der TV Weitnau mit 2:1 beim SSV Wertach durch. Christopher Ludescher sorgte in der 4. Minute nach einer Vorlage von Jürgen Piller für die Führung des Spitzenreiters. Die zwischenzeitliche Zeitstrafe für Patrick Conway steckten die Wertacher gut weg, Marco Dieng glich in der 30. Minute sogar aus. Doch Weitnau hatte den längeren Atem, German Stöhr traf in der 68. Minute zum 1:2. Kurz vor Schluss erhielt Wertachs Dominik Hartmann die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Christoph Grotz (Lengenwang) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 100 Der FC Türksport Kempten musste gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg mit 0:3 den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Alexander Melzer brachte die Seeger in der 16. Minute nach einer Vorlage von Christoph Pracht in Führung. In der zweiten Halbzeit sah Matthias Gast die Rote Karte (50.), doch Türksport konnte die Überzahl nicht nutzen. Im Gegenteil, Phillip Rück erhöhte in der 72. Minute für Seeg, nachdem er von Melzer bedient wurde. Den Schlusspunkt setzte erneut Alexander Melzer in der 82. Minute, als er nach einer Flanke von Daniel Melzer zum 0:3 einnetzte.Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100 Im Reservenduell setzte sich der TSV Kottern gegen den VfB Durach mit 2:1 durch. In der 8. Minute brachte Markus Breunig die abstiegsgefährdeten Duracher zunächst in Führung. Doch nur neun Minuten später glich Lukas Ender für Kottern aus. In der 84. Minute sorgte Johannes Klein für den entscheidenden Treffer und sicherte dem TSV den Heimsieg.Schiedsrichter: Elias Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100

Auch der SV Pforzen probiert es im Saisonendspurt mit einem neuen Coach, die Premiere von Reiner Kreit ging jedoch in die Hose. Der TSV Obergünzburg setzte sich mit 5:1 durch. Der Auftakt war noch gut, Stefan Kreit verwandelte in der 10. Minute einen Elfmeter zur frühen Führung für Pforzen. Doch Obergünzburg schlug in der Schlussphase zurück. Dominik Heinold glich in der 72. Minute aus, nachdem Andreas Hanslick ihn bedient hatte. Nur eine Minute später erzielte Fabian Beck die Führung. Pforzens Julian Krolikowski sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte. Heinold verwandelte in der 78. Minute einen weiteren Elfmeter, gefolgt von Hanslicks Treffer zum 4:1. Lucas Wolf setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 5:1.

