– Foto: Robert Prestele

Nach dem Trainerbeben rettet der TSV Mindelheim einen Punkt Beim Kreisligisten war Patrick Eckers und sein Co Tobias Baur zurückgetreten +++ Kammlach stürzt den FC Heimertingen +++ Lautrach schafft den Anschluss Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord TSV Kammlach TV Woringen SV Lachen Lamerdingen + 14 weitere

Turbulente Tage hat der TSV Mindelheim hinter sich, vor der Partie in der Kreisliga Süd bei der DJK SV Ost Memmingen waren Trainer Patrick Eckers und Co-Trainer Thomas Baur zurückgetreten. Mit Benedikt Deigendesch auf der Bank reichte es immerhin noch zu einem späten Punktgewinn. Während die Mindelheimer in der unteren Tabellenhälfte rangieren, gibt es ganz oben einen Wechsel. Der TSV Kammlach gewann das Spitzenspiel gegen den FC Heimertingen mit 3:1 und löste den bisherigen Primus ab.



Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 80 Nach einer Analyse der bisher unbefriedigenden Saison kam es beim TSV Mindelheim zum Rücktritt von Trainer Eckers, weil er das Gefühl hatte, der Mannschaft nicht mehr helfen zu können. Diese Aufgabe soll nun Ex-Profi Benedikt Deigendesch als Interimscoach bis zur Winterpause übernehmen. Beim Kellerkind DJK SV Ost Memmingen konnte er sich zumindest noch über einen späten Punktgewinn freuen. Luis Wanninger hatte den TSV in der 45. Minute in Führung gebracht. Nach der Pause drehten die Ostler die Partie. Erst verwandelte Viktor Kaiser einen Elfmeter zum 1:1 (53. ), dann sorgte Daniel Jarosch in der 82. Minute für das 2:1. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Wanninger mit seinem zweiten Tor doch noch für das 2:2.Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 150 Mit dem zweiten Sieg in Folge meldet sich der TSV Lautrach-Illerbeuren im Rennen um den Klassenerhalt zurück, gegen die SG Sontheim/Westerheim hieß es nach 90 Minuten 2:1. Benjamin Kraus traf in der 4. Minute zum 1:0. Nach der Halbzeit glich Tobias Kirchmaier für die SG aus. Doch Tobias Köhl sicherte in der 64. Minute den Sieg für Lautrach mit einem Treffer nach Vorarbeit von Kraus. In der Schlussphase sahen die Sontheimer Marc-Andre Heiß und Simon Löffler jeweils die Gelb-Rote Karte und bremsten damit die erhoffte Aufholjagd der SG.Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 330 Im Schlagerspiel setzte sich der neue Spitzenreiter TSV Kammlach gegen den alten Tabellenführer FC Heimertingen mit 3:1 durch. Manuel Funk eröffnete in der 30. Minute den Torreigen, als er nach einer Vorlage von Jonas Funk einnetzte. Nur fünf Minuten nach der Pause erhöhte Manuel Funk auf 2:0, die Vorarbeit kam von Alexander Schlosser. Dann wurde es bunt: Drei Zeitstrafen innerhalb von nur wenigen Minuten und die Ampelkarte gegen Manuel Funk (78.) waren die Aufreger. Zwischendurch gelang in der 61. Minute Jonas Funk das vorentscheidende 3:0. Erst in der Nachspielzeit gelang Heimertingen durch Maximilian Mayer der Ehrentreffer für Heimertingen.Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 330



Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 125 Der FSV Lamerdingen ging auch gegen den TV Boos, das Schlusslicht unterlag mit 1:3. Moritz Schick traf bereits in der 6. Minute zum 0:1, als er nach einer Vorlage von Marco Gröner ins Netz traf. In der 66. Minute erhöhte Gröner, nachdem Schick ihm den Ball zuspielte. Lamerdingen gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 76. Minute durch ein Kopfballtor von Patrick Starker, vorbereitet von Dennis Wüster. Doch Kevin Kartheininger stellte in der 85. Minute den alten Abstand wieder her, als er nach einem weiteren Zuspiel von Schick zum 1:3 abschloss.Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 150 Der TSV Altusried gerät nach dem 0:2 gegen den direkten Konkurrenten SC Ronsberg wieder in größere Abstiegsgefahr. In der 16. Minute ging der SCR durch ein Abstaubertor von Julian Lingenhöl in Führung. Philipp Demmler hatte aus der Distanz geschossen, der Altusrieder Keeper ließ den Ball prallen, und Lingenhöl nutzte die Gelegenheit. In der 51. Minute erhöhte Lingenhöl für Ronsberg, diesmal nach einer Vorlage von Simon Schimpl.Schiedsrichter: Paul Brendelberger (Pforzen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 280 Der TV Bad Grönenbach setzte sich im Schlussspurt noch mit 2:0 gegen den SV Lachen durch. Erst in der 84. Minute platzte der Knoten. Aboubacar Kader Diallo erzielte das erlösende 1:0. In der Nachspielzeit setzte Ibrahim Sesay den Schlusspunkt mit einem Treffer nach Vorarbeit von Karfala Conde.Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 280

Im heimischen Sportpark Kirchheim setzte sich der TSV Kirchheim mit 2:1 gegen den TV Woringen durch. Der TSV startete furios: In der 8. Minute erzielte Daniel Geiger nach einer Vorlage von Jakob Huber das 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Julius Baur auf 2:0, nachdem Geiger ihm den Ball zuspielte. In der zweiten Halbzeit kam TV Woringen zurück ins Spiel: Daniel Tobler verkürzte in der 59. Minute auf 2:1, das Zuspiel kam von Christian Wiblishauser. Trotz weiterer Chancen blieb es beim Sieg für Kirchheim.

Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 100