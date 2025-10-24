Nach dem Steinberger-Rauswurf: "Pipi" gegen Türkspor gefordert

Außenmeniskus gerissen: Auf Mittelfeldspieler Jonas Lindner muss der FCP eine Weile verzichten. – Foto: Haelke

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried empfängt Türkspor Augsburg: Es ist die Premiere des neuen Trainers Roman Langer.

Die Fußball-Bayernliga Süd ist auf die Zielgerade der ersten Halbserie eingebogen, zwei Spiele stehen in der Vorrunde noch auf dem Programm. Das vorletzte Spiel der Hinrunde gegen Türkspor Augsburg ist gleichzeitig das erste, in dem der neue Trainer Roman Langer auf der Bank des FC Pipinsried sitzen wird. Anpfiff der Partie in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena ist an diesem Samstag um 15 Uhr. Spiel eins nach dem Trainerwechsel in Pipinsried: Nach der dürftigen Leistung am vergangenen Wochenende in Deisenhofen zogen die Pipinsrieder Verantwortlichen die Notbremse, denn erneut verpasste es das Team von Ex-Trainer Sepp Steinberger, Patzer der Konkurrenten zu nutzen.

Seit Montag steht nun Roman Langer in der Verantwortung, der in der vergangenen Saison noch den Ligakonkurrenten SV Heimstetten trainiert hat. „Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden. Wichtig war mir, mit den Jungs zu sprechen und dann mit dem Training loszulegen", so Langer zu seinen ersten Eindrücken. Spaß und Intensität sollen wieder im Vordergrund stehen. „Ich will vorne angreifen, ich will viel den Ball haben, ich will viel über Außen sehen, ich will aber auch mal Einzelaktionen sehen", fordert er von seinem neuen Team. Der FCP verfüge über einen Kader, „der alles hergibt, wichtig ist aber, dass wir es auf dem Platz zeigen".