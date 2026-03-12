Nach dem Startelf-Comeback – was für Walde nun wichtig ist

Joe Scally genügten drei Worte und zwei rote Herzen, um seine Freude auszudrücken. „Legend is back“, schrieb Borussia Mönchengladbachs Rechtsverteidiger unter einen Instagram-Post des Vereins, mit dem Simon Walde für sein Startelf-Comeback in Borussias U23 beglückwünscht wurde.
Der 21-Jährige spielte am vergangenen Samstag im Regionalliga-Derby gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln nach fast genau zwei Jahren Verletzungspause mal wieder von Beginn an – einer der positiven Aspekte bei der 0:2-Niederlage der Gladbacher.
„Simon hat schon seit Längerem mit den Hufen gescharrt, doch bei seiner langen Leidenszeit wollten wir natürlich nichts überstürzen. Aber in den vergangenen Wochen hat er stabil trainiert und sich somit dieses Comeback verdient“, sagt U23-Trainer Oliver Kirch. Es sei ein ordentliches Comeback des Rechtsverteidigers gewesen, „klar, dass noch nicht alles funktioniert – zumal wir in dieser Besetzung noch nie zusammengespielt haben“, fügt Kirch hinzu.
So feierte zum einen Winter-Zugang Jakob Zickler sein Startelf-Debüt, und Profi-Stürmer Alejo Sarco spielte ganz ohne gemeinsames Training erstmals für die U23 . Für das Team stand die bittere 0:2-Niederlage im Vordergrund, für Walde dürfte es ein wichtiger Schritt zu alter Stärke gewesen sein, nachdem er in den vergangenen Wochen erste Joker-Einsätze gesammelt hatte.
„In der Startformation zu stehen, ist aber eine ganz andere Herausforderung, da gestaltest du die Partie von Beginn an mit“, sagt Kirch. Für Walde werde es nun darum gehen, stabil bis zur Sommerpause zu kommen, „damit er Vertrauen zurückgewinnt und wir sehen, dass er eine erstzunehmende Option für die kommende Saison ist“.
In der Regionalliga wieder richtig Fuß zu fassen, ist für Borussias Eigengewächs, das schon unter Daniel Farke mit ins Trainingslager der Profis fuhr und mit 18 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieb, das einzige Ziel in den kommenden Monaten. Zu lange ist die Ausfallzeit gewesen, die im März 2024 mit einem Syndesmosebandriss begann. Es folgten Komplikationen und Rückschläge – das alles soll nun der Vergangenheit angehören.
Die nahe Zukunft hält für Walde und die U23 das Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück bereit: Am Freitagabend (19.30 Uhr) sind die Borussen beim Tabellenschlusslicht der Regionalliga West zu Gast. Personell wird sich die Lage im Vergleich zum Derby nicht verbessern – und da war sie schon nicht gut. So werden Nico Vidic, Fritz Fleck, Yannik Dasbach und Joshua Uwakhonye weiterhin fehlen, zudem droht Josiah Uwakhonye, der gegen Köln umknickte, ebenfalls auszufallen.
„Wenn dann auch Jan Urbich nicht zur Verfügung stehen sollte, fehlen uns schon 80 Prozent unserer Tore“, veranschaulicht Kirch das Problem. Gegen Köln war dem Team anzusehen, wie schwer es ihm in ungewohnter Besetzung fiel, klare Torchancen herauszuspielen. In Wiedenbrück darf die Mannschaft den Tabellenletzten nicht auf die leichte Schulter nehmen.
„Die Spiele in der Liga sind alle eng, da lässt sich kein Team abschlachten“, warnt Kirch – und erinnert an den 3:0-Erfolg der U23 vor wenigen Wochen beim abstiegsbedrohten SV Rödinghausen. „Das ist die Blaupause für das Spiel in Wiedenbrück. Da haben wir die Dinge gezeigt, die es in solchen Spielen braucht“, sagt Kirch. Damals kam Simon Walde zu einem 14-minütigen Einsatz. Am Freitag stehen die Chancen auf mehr Spielzeit für ihn nicht schlecht.
