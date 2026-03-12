Nach dem Startelf-Comeback – was für Walde nun wichtig ist

„Wenn dann auch Jan Urbich nicht zur Verfügung stehen sollte, fehlen uns schon 80 Prozent unserer Tore“, veranschaulicht Kirch das Problem. Gegen Köln war dem Team anzusehen, wie schwer es ihm in ungewohnter Besetzung fiel, klare Torchancen herauszuspielen. In Wiedenbrück darf die Mannschaft den Tabellenletzten nicht auf die leichte Schulter nehmen.

„Die Spiele in der Liga sind alle eng, da lässt sich kein Team abschlachten“, warnt Kirch – und erinnert an den 3:0-Erfolg der U23 vor wenigen Wochen beim abstiegsbedrohten SV Rödinghausen. „Das ist die Blaupause für das Spiel in Wiedenbrück. Da haben wir die Dinge gezeigt, die es in solchen Spielen braucht“, sagt Kirch. Damals kam Simon Walde zu einem 14-minütigen Einsatz. Am Freitag stehen die Chancen auf mehr Spielzeit für ihn nicht schlecht.

