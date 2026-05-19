Drei Spieltage vor dem Saisonende steht der Meister fest: Mit beeindruckenden 47 Punkten krönt sich der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach frühzeitig zum Champion der Kreisliga B9 Neckar/Fils. Eine enorme Kaderbreite, hohe Fitness und mannschaftliche Geschlossenheit ebneten den ungeschlagenen Weg für den lang ersehnten Aufstieg.
Grenzenloser Jubel nach dem Triumph
Drei Spieltage vor dem Ende der aktuellen Runde in der Kreisliga B9 Neckar/Fils ist die sportliche Entscheidung gefallen. Der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach steht uneinholbar an der Tabellenspitze.
Mit 15 Siegen und zwei Unentschieden aus 17 Spielen sowie einem außergewöhnlichen Torverhältnis von 67:19 führt die Mannschaft die Liga mit 47 Punkten an. Der Tabellenzweite, TSV Obere Fils, folgt mit 36 Zählern (elf Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen bei 55:22 Toren), knapp vor der TG Böhmenkirch mit 34 Punkten (elf Siege, ein Remis, fünf Niederlagen, 52:20 Tore).
Die emotionale Entladung über diesen eindrucksvollen Erfolg war entsprechend gewaltig. „Nach dem Spiel sind alle Dämme gebrochen, und es wurde ausgelassen gefeiert“, verriet Trainer Marco Rießler gegenüber FuPa.
Die Basis des Erfolgs
Obwohl die Mannschaft vor der Spielzeit nicht den Meistertitel als feste Vorgabe kommuniziert hatte, kam der Erfolg nicht völlig aus dem Nichts. „Was heißt gerechnet, geliebäugelt trifft es glaube ich besser“, ordnete Marco Rießler die Erwartungshaltung sachlich ein. „Ein Saisonziel wurde eigentlich keins ausgegeben, wobei man nach der starken Rückrunde in der Saison 2024/2025 schon favorisiert in diese Saison gegangen ist.“
Als maßgeblichen Faktor für die bemerkenswerte Konstanz nannte der Übungsleiter die Tiefe seines Aufgebots: „Ich denke, die Kaderbreite hat den Ausschlag gegeben. Wir haben 18-19 Spieler, die in der Startelf spielen können, und somit kann man auch verletzte Spieler gut kompensieren.“ Zudem habe die physische Verfassung in knappen Partien den entscheidenden Unterschied gemacht.
„Als Stärke würde ich die hohe Trainingsbeteiligung nennen“, so Marco Rießler. „Für eine Meisterschaft ist diese das A und O. Wir konnten durch unsere gute Fitness einige Spiele, die auf der Kippe standen, für uns entscheiden.“
Aufstieg, Feierlichkeiten und Ausblick
Der lang ersehnte Schritt in die nächsthöhere Spielklasse ist nun Realität. „Ja, klar nehmen wir das Aufstiegsrecht wahr. Wir spielen schon seit mehreren Jahren um den Aufstieg mit, und dieses Jahr hat es endlich geklappt. Deswegen nutzen wir auch das Aufstiegsrecht“, bekräftigte der Trainer entschlossen.
Bevor jedoch der sportliche Alltag in der neuen Liga ruft, stehen ausgedehnte Feierlichkeiten auf dem Programm. Es seien gleich zwei Reisen geplant. „Besser gesagt sind zwei Abschlussfahrten geplant, eine direkt nach der Saison nach Mallorca, welche eher spontan zur Meisterschaft geplant war. Und dann noch unser alljährlicher Abschlussausflug Ende Juni mit ca. 35 Mann, welcher dieses Jahr nach Valencia geht“, freute sich der Meistercoach.
Mit Blick auf die kommende Spielzeit 2026/2027 bleibt man in Bad Ditzenbach-Gosbach jedoch bodenständig. „Es werden aus der Jugend vier Spieler dazustoßen, ansonsten sind wir noch mitten in der Planung“, so Marco Rießler über den künftigen Kader.
Die Marschroute für die neue Herausforderung ist entsprechend bescheiden und realistisch formuliert: „Ich denke, für die nächste Saison wird das Ziel der Klassenerhalt sein.“