„Nach dem Spiel sind alle Dämme gebrochen“ FuPa stellt Meister vor: Der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach feiert nach einer herausragenden Spielzeit ungeschlagen den Titel in der Kreisliga B9 Neckar/Fils. von fue · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Foto: FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach

Drei Spieltage vor dem Saisonende steht der Meister fest: Mit beeindruckenden 47 Punkten krönt sich der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach frühzeitig zum Champion der Kreisliga B9 Neckar/Fils. Eine enorme Kaderbreite, hohe Fitness und mannschaftliche Geschlossenheit ebneten den ungeschlagenen Weg für den lang ersehnten Aufstieg.

Grenzenloser Jubel nach dem Triumph Drei Spieltage vor dem Ende der aktuellen Runde in der Kreisliga B9 Neckar/Fils ist die sportliche Entscheidung gefallen. Der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach steht uneinholbar an der Tabellenspitze.

Mit 15 Siegen und zwei Unentschieden aus 17 Spielen sowie einem außergewöhnlichen Torverhältnis von 67:19 führt die Mannschaft die Liga mit 47 Punkten an. Der Tabellenzweite, TSV Obere Fils, folgt mit 36 Zählern (elf Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen bei 55:22 Toren), knapp vor der TG Böhmenkirch mit 34 Punkten (elf Siege, ein Remis, fünf Niederlagen, 52:20 Tore). Die emotionale Entladung über diesen eindrucksvollen Erfolg war entsprechend gewaltig. „Nach dem Spiel sind alle Dämme gebrochen, und es wurde ausgelassen gefeiert“, verriet Trainer Marco Rießler gegenüber FuPa.

Die Basis des Erfolgs Obwohl die Mannschaft vor der Spielzeit nicht den Meistertitel als feste Vorgabe kommuniziert hatte, kam der Erfolg nicht völlig aus dem Nichts. „Was heißt gerechnet, geliebäugelt trifft es glaube ich besser“, ordnete Marco Rießler die Erwartungshaltung sachlich ein. „Ein Saisonziel wurde eigentlich keins ausgegeben, wobei man nach der starken Rückrunde in der Saison 2024/2025 schon favorisiert in diese Saison gegangen ist.“ Als maßgeblichen Faktor für die bemerkenswerte Konstanz nannte der Übungsleiter die Tiefe seines Aufgebots: „Ich denke, die Kaderbreite hat den Ausschlag gegeben. Wir haben 18-19 Spieler, die in der Startelf spielen können, und somit kann man auch verletzte Spieler gut kompensieren.“ Zudem habe die physische Verfassung in knappen Partien den entscheidenden Unterschied gemacht. „Als Stärke würde ich die hohe Trainingsbeteiligung nennen“, so Marco Rießler. „Für eine Meisterschaft ist diese das A und O. Wir konnten durch unsere gute Fitness einige Spiele, die auf der Kippe standen, für uns entscheiden.“

– Foto: FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach