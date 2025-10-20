Nach dem Siegtreffer ins Krankenhaus

Statt sein entscheidendes Tor in der 73. Minute zum 1:0-Sieg bei der U21 von Arminia Bielefeld ausgiebig zu bejubeln, zeigte Steffen Brück sofort an: Auswechseln! Mit voller Wucht hatte der erst in der 58. Minute eingewechselte Abwehrspieler des Fußball-Oberligisten Victoria Clarholz am zweiten Pfosten hochsteigend eine maßgeschneiderte Flanke des unmittelbar zuvor eingewechselten Rene Michen in die Maschen gedonnert. Das Problem: Seine Nase war dabei im Weg.

„Ich glaube, die Nase von Steffen Brück ist durch, so wie das aussieht. Deswegen nehmen wir den Sieg dann natürlich als Trostpflaster gerne mit“, sagte Victoria-Trainer Christian Lichte, der zugab: „Hinten raus mussten wir ganz schön schwitzen. Von daher hätten wir uns über ein 1:1 auch nicht beschweren dürfen. Daher schmeckt der Sieg natürlich besonders gut.“

Die Victoria verdiente sich den Sieg durch eine engagiert geführte erste Halbzeit, in der die Clarholzer die reifere Spielanlage zeigten und auch ein klares Chancenplus auf ihrer Seite hatten. Die Abschlüsse von Philipp Lamkemeyer (15.), Can Yilmaz (18.), Arian Papenfort (24.) oder Nick Flock (27./33) waren aber insgesamt zu harmlos. So wäre beinahe die Arminia mit einer Führung in die Pause gegangen. Doch der Ex-Gütersloher Vincent Ocansey schob eine Hereingabe von Julien-Noah Kracht am linken Pfosten vorbei (32.). „Ich fand, die erste Halbzeit ging ein bisschen mehr an uns. Aber es waren auf beiden Seiten Torchancen. So ehrlich müssen wir schon sein“, meinte Lichte, dessen Mannschaft der Arminia in Sachen Zweikampfführung und Körperlichkeit deutlich überlegen war.

Nach der 1:0-Führung durch Brück ließ Papenfort das 2:0 liegen (78.), so dass es zu einer hektischen Schlussphase kam. In der 84. Minute forderten die Arminen Handelfmeter und Schiedsrichter Inan Bulut sah auch ein Handspiel im Strafraum, gab aber Freistoß für Clarholz. „Ich glaube, Linus Kahraman war mit der Hand am Ball. Daher Glück für uns“, so Christian Lichte, der von harter Arbeit auf der mit 357 Zuschauern gut besuchten Rußheide sprach. Nils Hahne hielt den Sieg bei einem Freistoß von Milan Hoffmeister (90.) sowie einem Schuss von Latif-Bilal Alassane (90.+7) fest.

Victoria Clarholz: Hahne – Benmbarek, Linnemann, Baum (57. Brück/74. D. Aygün) – Papenfort, Wiedemann, Linus Kahraman, Büscher (70. Michen) – Yilmaz (90.+3 Van der Veen) – Lamkemeyer, Flock (84. Pollmann). Tor: 0:1 Brück (73.)