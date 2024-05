Nach dem Seitwenwechsel fulminant

Wie schon im vorletzten Heimspiel gegen Schweina erzielte die Weidaer Mannschaft am Dienstagabend im Nachholespiel gegen den FC Saalfeld sieben Tore. Schon das Hinspiel in Saalfeld hatte Weida mit 3:1 gewonnen. Von der 0:3-Heimniederlage gegen SCHOTT Jena am Sonnabend zeigte sich der FC Thüringen gut erholt. Die Weidaer brauchten diesmal aber eine lange Anlaufzeit, um in Torlaune zu kommen.

Zunächst hatten beide Teams Chancen zur Führung. Nach Flanke von Weber schoss Kiriienko für den Gast vorbei. Dann kam Peuker nicht an Torwart Onyshchenko vorbei. Gegen Treitls Schuss zeigte Weidas Torwart Björn Stegemann eine gute Parade. Er vertrat Christoph Haase, der auf der Autobahn im Stau stand und war den Weidaern ein sicherer Rückhalt. Wetzel verpasste in der Mitte nach Vorarbeit von Dustin Schmidt und Peuker. In der 17. Minute fast die Führung, aber Dustin Schmidt traf per Kopf nur die Lattenunterkante. Peuker schoss aus der Drehung vorbei. Ein Heber und ein Freistoß von Balde landeten über dem Saalfelder Tor. Kurz vor der Pause wurde es turbulent. Die Saalfelder warfen sich in drei gefährliche Weidaer Schüsse. Beim letzten Knaller von Willi Göpel rettete Saalfelds Tom Henniger mit der Hand auf der Torlinie. Er verhinderte damit einen Treffer und sah die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Oliver Peuker sicher zur Pausenführung.

Wie die 1. Halbzeit geendet hatte, so begann auch der 2. Durchgang. Der Saalfelder Keeper patzte und Califo Balde, der über die linke Seite für viel Wirbel sorgte, erzielte das 2:0. Dann verpasste Peuker eine Wetzel-Eingabe und der Gast kam zum Anschluss. Der Weitschuss am zu weit vor dem Tor stehenden Stegemann schlug im leeren WeidaerTor ein. Aber schon zwei Minuten später hatte Weida den alten Abstand wieder hergestellt, als Dustin Schmidt mit einem platzierten Flachschuss das 3:1 erzielte. Balde verpasste dann nach Peukers Eingabe den vierten Treffer. Der Gästetorwart wehrte ab. Saalfeld meldete sich mit einer Großchance zurück, aber Kiriienko verpasste in der Mitte. Dann scheiterte Wetzel am Keeper, der folgende Heber von Peuker ging über das Tor. In der 69. Minute war es erneut Peuker, der überlegt zum 4:1 traf. In den letzten fünf Minuten brach es dann über die bei tropischen Temperaturen in Unterzahl agierenden Saalfelder herein. Weida schoss weitere drei Tore. Oliver Peuker war per Kopf zum 5:1 erfolgreich. Seine drei Treffer im Spiel erhöhten die Torbilanz auf 19 Treffer, Platz zwei in der Torschützenliste der Landesliga. Als sich Peuker dann auf rechts durchgesetzt hatte, sah er den noch besser postierten eingewechselten Tobias Metzner, der den Ball ins leere Tor schieben konnte. Den Schlusspunkt setzte Califo Balde, der die sehr gute Vorabeit von Metzner zum 7:1- Endstand nutzte. Eine fulminantezweite. Halbzeit der Weidaer gegen 10 Saalfelder, die nach der Roten Karte in Unterzahl spielen mussten.

Weida verbesserte sich auf Platz 5 der Tabelle, muss aber am Sonnabend, 14:00 Uhr nach Dachwig zu Tabellenführer FC An der Fahner Höhe.